Як планувати життя в умовах невизначеності через війну: ці поради психолога допоможуть

Психологи розповіли, як планувати життя в умовах невизначеності через війну в Україні. Зокрема, чим менше у житті стабільності, тим важче будувати плани.

За словами фахівців, у мирний час більшість людей живе, маючи певний запас впевненості у завтрашньому дні. Коли є стабільність, звичність, навіть рутина, це дозволяє сприймати, реагувати та діяти за алгоритмами.

Стабільність та визначеність майбутнього зберігають психічну енергію, дозволяють накопичувати сили для прийняття важливих рішень.

Експерти зазначають, що природним є прагнення людини в силу своїх можливостей впливати на перебіг свого життя. Найкраще, коли обставини є передбачуваними, що дає певні підказки для прийняття рішень та побудови планів

Як будувати життя

Толерантність до невизначеності як особистісна властивість

Люди відрізняються у здатності бути толерантними до життєвих ситуацій невизначеності та здатності адаптивно їх проживати. Цю здатність слід розвивати. Іноді вона з'являється в критичних умовах, коли немає іншого виходу і треба кардинально змінювати свої життєві плани.

Усвідомлення ситуації невизначеності

Розуміння того, що людина не все може контролювати, робить її сильнішою. Зокрема, коли є події, на які людина не впливає, дає змогу не переживати з цього приводу.

Життя за цінностями

Важко будувати плани на перспективу в ситуації, коли невідомо, що буде завтра. Однак, можна жити за своїми принципами, цінностями. Саме вони можуть визначати важливі речі та давати відповіді на запитання: Що робити? Коли? Де? Для чого? Такими цінностями можуть бути люди та стосунки з ними.

Зазначимо, щоб безпечно адаптуватися до сучасних реалій та мінімізувати наслідки стресу, лікарі радять зосередитись на тому, що людина може контролювати. Важливо концентруватися на створенні найбільш безпечних умов, турботі про близьких та рідних.