Планету ждет серьезный кризис: ученые сделали неожиданное заявление

Ученые считают, что в ближайшее время Землю ждет еще один серьезный кризис, так как на планете заканчиваются запасы важного ресурса – фосфора. Об этом говорится в масштабном исследовании, опубликованном на сайте Sciencealert.

Исследователи утверждают, что на важную проблему с фосфором не обращают внимания уже давно и это может привести к глобальной катастрофе для всех будущих поколений.

Фосфор является необходимым минералом для всего живого – для человека, а также для растений и животных. Он является строительным ресурсом для ДНК, позволяет клеткам передавать энергию, а также весьма важен для сельского хозяйства.

Ученые объяснили, что фосфор не является возобновляемых элементом, и в настоящее время не найдено ни одного заменителя этого минерала. Кроме того, существует очень мало областей, в которых он добывается. Мир поглощает фосфор намного быстрее, чем он вырабатывается и запасы этого минерала истощаются.

Группа из 40 международных экспертов предупреждает, что если на Земле не будут приняты меры по сохранению фосфора, то уже к 2050 году может могут назреть катастрофические проблемы. По прогнозу исследователей, запасы фосфора на планете могут полностью иссякнуть через 80 лет.

"Не существует сотрудничества или координации в глобально масштабе, которая берет на себя ответственность за управление глобальным ресурсом, даже между государствами-членами ЕС или США", - рассказал эколог Каспер Рейтцель.

Он добавил, что в нынешнее время обогащенные фосфатом химические средства добавляются в почву с недостатком питательных веществ только один раз, а потом это все уходит в море. Это не только загрязняет океаны и водные пути, это убивает рыбу, создает мертвые зоны.

Ученые предлагают использовать такую циркуляцию по повторному кругу, так как фосфат можно использовать неоднократно в качестве топлива или удобрений, но это поможет сохранить его количество. Они призывают отрасли и мировые власти разработать новое поколение специалистов по обеспечению устойчивости питательных веществ.

"Эти люди должны быть не простыми специалистами по фосфору, а скорее "системными мыслителями", которые смогут дать обоснованные решения по всем аспектам управления фосфором", - добавил Рейтцель.