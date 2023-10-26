"Плакав" і був дуже переляканий: під Києвом врятували кошеня з "залізної пастки"

У Білій Церкві Київської області бійці ДСНС, проявивши хоробрість, врятували безпорадне кошеня. Тварина опинилась в пастці всередині труби паркану, не змігши самотужки звільнитися.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост ДСНС України у Telegram .

Деталі інциденту

Швидкі дії працівників екстреної служби забезпечили безпеку постраждалого кошеня.

Проявивши надзвичайну точність та обережність, рятувальники успішно визволили пухнасту "жертву" із "залізної пастки".

"Героєм сьогоднішньої пригоди стало мале кошеня, яке якимось чином потрапило в трубу паркану у місті Біла Церква. Пухнастий малюк "плакав", замерз, змок і був дуже переляканий і втомлений", - йдеться у повідомленні.

Тварину була у жахливому стані, що навіть рятувальникам було важко дивитися на нього.

Однак, на диво, кошеня залишилося живим та неушкодженим, з "шансом прожити ще дев'ять життів".

У Білій Церкві рятувальники допомогли тварині (фото: t.me/dsns_kyiv_region)

За яких умов найчастіше травмуються коти

Зокрема, вікна не варто відкривати в режимі "провітрювання", навіть при наявності сітки.

Кіт, який застряг у вікні на провітрювання, найчастіше приречений на загибель. Протягом 30-40 хвилин після застрявання можуть початися незворотні наслідки.

Також порожнини під ванною, люки для ревізії труб, щілини в стінах та інші вузькі місця теж варто закрити, Звичайного пластикового люка недостатньо, бо якщо дуже захотіти та довго його колупати, він відкривається кігтем.

До того ж незачинені навіть на кілька секунд двері можуть привести до втечі кота з непередбачуваними результатами. Також не варто випускати кота гуляти самостійно.