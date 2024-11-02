Плакати чи сміятись? 10 максимально абсурдних законів у різних країнах світу

Незаконно не усміхатися в Мілані, Італія

У Мілані досі діє "закон щастя", що вимагає, щоб кожен мешканець усміхався. Хоча це не офіційний закон, а місцевий регламент, прийнятий ще за часів Австро-Угорщини, незрозуміло, чому він не був скасований.

Звісно, є деякі винятки: наприклад, для людей на похоронах або в лікарнях. Можливо, цей закон сприяє створенню позитивної атмосфери у північному італійському місті.

Закони про знищення грошей у Шотландії

Два з найвідоміших законів Шотландії забороняють знищення грошей. Перший закон, прийнятий у 1928 році, забороняє друкувати або ставити будь-які знаки на банкнотах, за що передбачений штраф.

Інший закон, прийнятий у 1971 році, забороняє плавлення або знищення монет. Це регулювання має на меті збереження державної власності та запобігання підробці грошей.

Закон про лосося у Великобританії

Закон про лосося, прийнятий у 1986 році, містить правила щодо риболовлі на лосося. Найбільш суперечлива частина закону стосується отримання або розпорядження рибою, яка була незаконно виловлена. Штрафи за такі дії є помірними, але закон заохочує боротьбу з браконьєрством.

Регуляція жувальної гумки в Сінгапурі

У Сінгапурі існує "антижувальний закон", що забороняє імпорт жувальної гумки, прийнятий у 1995 році. Це рішення було ухвалене для покращення чистоти міста.

Хоча жувальна гумка не є незаконною для вживання, її продаж у магазинах заборонений. Порушення цього закону може призвести до штрафу до 200 тисяч сингапурських доларів.

Жувати гумку у Сингапурі можна, але продавати - ні (фото: Freepik.com)

Заборона азартних ігор для громадян Монако

Громадяни Монако не можуть грати в казино, оскільки закон забороняє азартні ігри в межах князівства. Це правило було ухвалене для забезпечення того, щоб азартні ігри залишалися виключно туристичною атракцією. Подібні обмеження також поширюються на співробітників казино та військовослужбовців.

Незаконно залазити на дерева в Ошаві, Канада

В Ошаві, Канада, існує закон, що забороняє втручання в життя дерев на муніципальній території. Це включає заборону залазити на дерева та прикріплювати до них будь-які об'єкти. Порушники можуть бути оштрафовані згідно з канадським законодавством.

Незаконно підгодовувати голубів у Венеції

У Венеції заборонено підгодовувати голубів і чайок, і за порушення цього закону можуть накладати штрафи від 25 до 500 євро. Основна причина цього рішення - проблеми з гігієною, оскільки пташині екскременти можуть завдати шкоди архітектурним пам'яткам.

Погодував голуба у Венеції - плати штраф (фото: Freepik.com)

Обов'язок мити автомобілі в Абу-Дабі

У Абу-Дабі водії зобов'язані регулярно мити свої автомобілі. Невиконання цього обов'язку може призвести до накладення штрафу та конфіскації брудного автомобіля. Водночас мити автомобілі в громадських місцях заборонено для збереження естетики міста.

Закон про проходження тварин у Румунії

Румунський Цивільний кодекс регулює правила щодо домашніх тварин, які потрапили на чужу територію. Якщо власник не забере тварину протягом 30 днів, вона стає власністю того, хто її знайшов. Дикий звір, що проходить через земельну ділянку, вважається власністю власника цієї землі, якщо його поява не була спровокована шахрайством.

Заборона на маски в Данії

У Данії існує закон, що зобов'язує людей бути впізнаваними на публіці. Тому заборонено носити маски або фарбувати обличчя, якщо це ускладнює ідентифікацію. За порушення цього закону передбачено штраф або навіть тюремне ув'язнення на термін до шести місяців, за винятком випадків медичних масок.