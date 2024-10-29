6 найдивніших архітектурних споруд у світі, які взагалі не схожі на будинки

Архітектура завжди була відображенням культури, інновацій та креативності. Серед безлічі будівель, які можна знайти в різних куточках планети, є кілька, які вирізняються своєю неймовірною унікальністю та оригінальністю.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 6 будівель, які вражають не лише своїм дизайном, а й ідеями, які стоять за їх створенням.

Музичний дім, Китай

У Китаї, в місті Хуайнань, стоїть унікальна будівля у формі піаніно та скрипки, яку спроєктували студенти Хефейського технологічного університету у 2007 році.

Скрипка зі скла слугує входом, де відвідувачі можуть пройти через просторий хол і навіть піднятися на оглядову терасу. На ній розташовано ескалатор, що дозволяє оглянути навколишній простір з висоти. Внутрішній інтер’єр продуманий до дрібниць, щоб підкреслити тему музики, яка відчувається у всьому.

Будівля стала символом творчості та сучасного мистецтва Китаю, а її репутація приваблює туристів з усього світу. Завдяки оригінальному дизайну та використанню новітніх технологій цей об’єкт вважається зразком інноваційної архітектури.

Музичний дім (фото: designingbuildings.co.uk)

Дім-равлик, Болгарія

В столиці Болгарії, Софії, знаходиться справжній архітектурний витвір - п’ятиповерховий будинок у вигляді гігантського равлика, спроєктований архітектором Симеоном Сімеоновим. Його будівництво тривало цілих десять років і завершилося у 2009 році.

Будівля виконана з полимербетону і має незвичну структуру без жодного гострого кута, що робить її ще більш унікальною. Цей дім поєднує в собі комфорт та авангардний стиль, а вікна розташовані на південній стороні, що забезпечує максимально природне освітлення.

Протягом тривалого часу будівля вважалась однією з найоригінальніших у світі, а нині є популярним місцем для фото та екскурсій. Дім-равлик чудово демонструє, як архітектура може впливати на загальну атмосферу міста та дарувати йому унікальність.

Дім-равлик (фото: xt.ht)

Кубічні будинки, Нідерланди

В нідерландському місті Роттердам стоїть цілий ряд кубічних будинків, розроблених архітектором Пітом Бломом. Будівлі, розташовані на вулиці Оверблаак, налічують 38 кубів, кожен з яких нахилений під кутом 55 градусів.

Такий нетиповий дизайн робить ці будинки привабливими для туристів, хоча частина житлової площі в них малопридатна для щоденного використання. Внутрішній простір житлових приміщень є нестандартним, а це ускладнює меблювання та комфортний побут.

Попри практичні незручності, кубічні будинки стали символом архітектурного стилю Роттердаму. Вони показують, як навіть повсякденне житло може стати візуальною розвагою, виходячи за межі класичних будівельних канонів.

Кубічні будинки (фото: Вікіпедія)

Вілла П’єра Кардена, Франція

Неподалік Канн знаходиться справжній шедевр футуристичної архітектури - вілла легендарного модельєра П’єра Кардена, відома як "палац бульбашок". Ця вілла, спроєктована в стилі органічної архітектури, складається з 28 круглих кімнат, які за формою нагадують бульбашки.

Інтер'єр приміщень також відповідає формі будівлі - вигини та овали додають просторовій гармонії. На території вілли розташований сад і амфітеатр, а загальна площа сягає понад 9700 квадратних метрів.

Це місце асоціюється з чарівною атмосферою і є ідеальним для відпочинку серед природи. Архітектура вілли привертає увагу поціновувачів естетики з усього світу та залишає незабутнє враження завдяки своєму незвичайному вигляду.

Вілла П’єра Кардена (фото: royaldesign.ua)

Головний офіс Longaberger, США

У штаті Огайо, США, розташована унікальна будівля у вигляді величезного кошика - це штаб-квартира компанії Longaberger, що виробляє дерев'яні кошики.

Зовнішній вигляд будівлі повністю імітує кошик, аж до ручок, які важать близько 150 тонн і обладнані системою підігріву, щоб уникнути обмерзання взимку. Будівництво завершилось у 1997 році, і відтоді будівля стала символом не лише компанії, але й місцевого інноваційного підходу до архітектури.

Завдяки своїй масштабності та оригінальності офіс став популярним об'єктом для туристів та інспірацією для інших компаній. Longaberger показує, що робочий простір може бути водночас функціональним та креативним.

Головний офіс Longaberger (фото: uienifer-travel.blogspot.com)

Скручений дім, Польща

В польському місті Сопот знаходиться чарівний "Скручений дім", який привертає увагу туристів з усього світу. Його дизайн був натхненний ілюстраціями польського художника Яна Марцина Шанцера та шведського художника Пера Дальберга, завдяки чому будівля має казковий вигляд.

Зведений у 2004 році, дім займає понад 21 тисячу квадратних метрів та є частиною торгового центру. Його хвилясті стіни та вигнуті лінії створюють враження, ніби будинок тане або дихає, що робить його відмінним від звичних будівель.

Завдяки своєму незвичному вигляду, він став однією з головних архітектурних визначних пам'яток Сопота. Дім приваблює не лише туристів, а й місцевих жителів, які люблять тут проводити час. Скручений дім яскраво демонструє, як архітектура може додати місту казкової атмосфери.

Скручений дім (фото: Вікіпедія)