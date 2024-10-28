6 найнебезпечніших місць на планеті, куди їдуть лише "безбашені" екстремали

У світі є багато місць, де можна випробувати себе на міцність. Це локації, які змушують затамувати подих від захоплення і страху, гостро відчути красу життя і крихкість кожної миті.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найекстремальніші місця для подорожей, де кожен крок наповнений адреналіном і зустріччю з небезпекою.

Національний парк Долина Смерті, США

Національний парк Долина Смерті, розташований у Каліфорнії, повністю виправдовує свою назву. Це одне з найспекотніших місць на Землі, де температура влітку може сягати +50 °C, а рекорд становить +57 °C.

Щороку через складні кліматичні умови тут гинуть до 10 туристів, що робить Долину Смерті популярним, але водночас небезпечним місцем для екстремалів. Додаткові загрози - отруйні тварини, такі як гримучі змії, чорні вдови і скорпіони, а також ризик зустрітися з несанкціонованими плантаціями наркотиків, які можуть виявитися смертельно небезпечними.

Проте Долина Смерті приваблює туристів своїми незвичними, "космічними" краєвидами: солончаки, каньйони, глиняні пустелі та кольорові гори. Найбільш вражаючі локації - Zabriskie Point, Badwater Basin та каньйон Mosaic.

Долина Смерті (фото: Вікіпедія)

Королівська стежка Ель-Камініто-дель-Рей, Іспанія

Королівська стежка, відома як "Стежка смерті", розташована в Іспанії, у провінції Малага. Цей екстремальний маршрут створювався як допоміжна дорога для робітників, які будували водосховище, але з часом він почав руйнуватися і став смертельно небезпечним для туристів.

Після численних нещасних випадків влада закрила маршрут у 2001 році, а в 2015-му відновила, забезпечивши його поручнями та огорожами. Протяжність маршруту становить 7,7 км, і навіть зараз він залишається серйозним випробуванням.

З нього відкриваються неймовірні краєвиди на глибокі ущелини, скелі, водосховище Гайтанехо та зелену долину Хойо, що робить його особливо привабливим для любителів гострих відчуттів.

"Стежка смерті" (фото: Вікіпедія)

Басейн Диявола, Замбія

Цей природний басейн розташований на самому краю водоспаду Вікторія і є улюбленим місцем для сміливців, які хочуть побачити водоспад у всій його красі. Однак купання тут є ризикованим: є випадки, коли річка Замбезі забирала життя відчайдухів, які захоплювалися екстремальними фото на самому краю водоспаду.

Щоб дістатися до Басейну Диявола, потрібно перепливти річку Замбезі від острова Лівінгстон, подолати території, де мешкають агресивні крокодили та бегемоти. Всі ці небезпеки приваблюють найсміливіших туристів, а види на величний водоспад, що оповитий веселкою, запам'ятовуються на все життя.

Басейн Диявола (фото: mapme.club)

Вулкан Анак Кракатау, Індонезія

Анак Кракатау - активний вулканічний острів, який виник після руйнівного виверження вулкана Кракатау в 1883 році. Це одне з найнебезпечніших місць у світі, адже вулкан постійно вивергається, випускаючи лаву, каміння та токсичні гази.

З моменту свого утворення вулкан неодноразово призводив до серйозних катастроф, однак це не зупиняє туристів. Сьогодні організовують екскурсії до Анак Кракатау, і навіть дозволяється таборування на чорних пляжах острова, коли вулкан поводиться спокійно.

Вулкан Анак Кракатау (фото: Вікіпедія)

Блакитна Діра, Єгипет

Блакитна Діра біля Дахабу - це підводна печера глибиною понад 120 метрів, що є одним із найвідоміших дайв-сайтів світу. Однак вона також відома як "кладовище дайверів": тут загинуло понад 150 людей, переважно через азотний наркоз і втрату орієнтації в глибоких водах.

Стихійний меморіал на узбережжі є нагадуванням про небезпеку, яку приховує ця печера. Однак для досвідчених дайверів Блакитна Діра залишається унікальною можливістю побачити багатий морський світ Червоного моря з коралами, рибами-папугами, баракудами та муренами.

Блакитна Діра біля Дахабу (фото: Вікіпедія)

Тролльтунга, Норвегія

Тролльтунга, або Язик Троля, - це кам'яний виступ на скелі, що підноситься на 700 метрів над озером Рінгедалсватн. Це місце не має огорож, і навіть сильний вітер чи туман не відлякують туристів, які мріють зробити унікальні фотографії.

Похід до Тролльтунги триває кілька годин і проходить через гористу місцевість, де навіть улітку може йти сніг. Однак мальовничі краєвиди, суворі скелі, прозорі озера та льодовики роблять цю подорож незабутньою для кожного, хто наважиться піднятися на цей виступ.

Тролльтунга (фото: Вікіпедія)