Плакала від образи. Як Тіна Кароль виступила на "Караоке на Майдані" 19 років тому

Вперше Тіна Кароль прийшла на шоу у 2005 року. Ведучий "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк помітив її серед багатьох охочих та дав їй шанс. Кароль розповідала, що вона вчиться на першому курсі та зустрічається з парубком, якого звуть Олег.

Майбутня зірка жартувала, сміялася та ніби й не боялася публіки. Вона обрала пісню Таїсії Повалій "Сладкий бред" - ця співачка зрадила Україну і нині перебуває на території РФ й просуває кремлівські фейки. Втім, тоді артистка була дуже популярною, адже ще не видала свою позицію.

Як Кароль стала популярною (фото: instagram.com/tina_karol)

Потім Кароль зуміла потрапити на фінальну частину шоу й змагалася з чоловіком на ім'я Сергій. Вона виконала ще одну композицію - "Пісня буде поміж нас", яку співав Володимир Івасюк, а потім й Софія Ротару. Під час цього Кароль, за правилами шоу, збирала гроші у капелюх. Те ж саме робив її "конкурент".

Після цього гроші підрахували. Виявилося, що люди навколо сцени віддали Сергію 1075 гривень та 55 копійок.. А Кароль вдалося зібрати усього 835 гривень та 35 копійок.

Кароль на шоу у 2005 році (скріншот)

Коли співачка зрозуміла, що програла та не отримає можливість взяти участь у проекті "Шанс" (переможців "Караоке на Майдані" відправляли на це шоу, аби вони змагалися вже там), вона засмутилася.

Кароль плакала від образи та програшу, але намагалася це приховати, тому тихцем витирала сльози. Її не потішили навіть призи. Кондратюк подарував їй набір соусів, соки, гроші та курку. Втім, цей програш, судячи з усього, ніяк не позначився на бажанні Кароль стати зіркою. Адже потім вона поверталася на шоу й стала дуже популярною.

Кароль на "Караоке на Майдані" - відео