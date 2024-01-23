Плакала от обиды. Как Тина Кароль выступила на "Караоке на Майдане" 19 лет назад

Впервые Тина Кароль пришла на шоу в 2005 году. Ведущий "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк заметил ее среди многих желающих и дал ей шанс. Кароль рассказывала, что она учится на первом курсе и встречается с парнем, которого зовут Олег.

Будущая звезда шутила, смеялась и будто и не боялась публики. Она выбрала песню Таисии Повалий "Сладкий бред" - эта певица предала Украину и сейчас находится на территории РФ, продвигая кремлевские фейки. Впрочем, тогда артистка была очень популярна, ведь еще не выдала свою позицию.

Как Кароль стала популярной (фото: instagram.com/tina_karol)

Затем Кароль сумела попасть на финальную часть шоу и соревновалась с мужчиной по имени Сергей. Она исполнила еще одну композицию - "Пісня буде поміж нас", которую пел Владимир Ивасюк, а затем и София Ротару. Во время этого Кароль, по правилам шоу, собирала деньги в шляпу. То же самое делал и ее "конкурент".

После этого деньги подсчитали. Оказалось, что люди вокруг сцены отдали Сергею 1075 гривен и 55 копеек. А Кароль удалось собрать всего 835 гривен и 35 копеек.

Кароль на шоу в 2005 году (скриншот)

Когда певица поняла, что проиграла и не получит возможность поучаствовать в проекте "Шанс" (победителей "Караоке на Майдане" отправляли на это шоу, чтобы они соревновались уже там), она загрусила.

Кароль плакала от обиды и проигрыша, но пыталась это скрыть, поэтому тихонько вытирала слезы. Ее не порадовали даже призы. Кондратюк подарил ей набор соусов, соки, деньги и курицу. Впрочем, этот проигрыш, судя по всему, никак не отразился на желании Кароль стать звездой. А потом она возвращалась на шоу и стала очень популярной.

Кароль на "Караоке на Майдане" - видео