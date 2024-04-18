"Плакала на труні, як вовчиця". На Сумщині мати поховала сина-військового та померла сама

Деталі трагедії на Сумщині

У місті 7 квітня прощались із Владиславом Стєшковим, який загинув, захищаючи Україну.

За словами старости четвертого старостинського округу Світлани Малишевої, Владислав був уродженцем села Манухівка Новослобідської громади.

"У грудні 2022 року він пішов добровольцем захищати нашу батьківщину. Він був добрий, чемний, мужній, гарний, високий, міцний хлопець. Дійсно, була золота дитина", - розповіла пані Світлана.

Владислав Стешков загинув за Україну (фото: suspilne.media)

Пані Світлана розповіла, що Владислав служив сапером.

"Небезпечна у нього була спеціальність і загинув він - міна його розірвала. Тобто хоронили ми його у закритому гробу", - зазначила жінка.

Колишня вчителька математики Манухівського навчального закладу Галина Жирякова поділилася спогадами про свого учня.

"Ми жили з ним отак через дорогу, отак їхній двір, отак наш двір, спокійний, урівноважений, завжди посміхається", - згадує про воїна жінка.

Мати не витримала смерті сина

А через кілька днів поряд з могилою Владислава з'явилась могила його мами Віталіни Стєшкової.

"Вона дуже тяжко все переносила, брат також. Вони були дуже морально вбиті. Похорони були дуже важкі, дуже важко було і вона буквально ввечері, коли приїхали додому, вночі їй стало погано, відвезли у лікарню, виїздила "швидка", серце не витримало", - розказала Світлана Малишева, староста села.

Віталіна Стешкова не витримала смерті сина (фото: suspilne.media)

"Вона, як поранена птаха, лежала на його труні, це було щось неймовірне. Вона плакала на труні, як вовчиця. Багато хто втрачає, і це стає очевидним навіть для нас, для знайомих та рідних. Але так відверто і болісно... Там напевно не нитка була, там був канат, який не розірвала смерть", - сказала з болем пані Галина.

У Владислава Стєшкова залишилися молодший брат, тато і бабуся. За словами Світлани Малишевої, нині вже четвертий захисник загинув із старостату.

Наразі на передовій перебувають 9 мешканців села.