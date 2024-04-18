"Плакала на гробу, как волчица". В Сумской области мать похоронила сына-военного и умерла сама

Детали трагедии в Сумской области

В городе 7 апреля прощались с погибшим Владиславом Стешковым, который погиб, защищая Украину.

По словам старосты четвертого старостинского округа Светланы Малышевой, Владислав был уроженцем села Мануховка Новослободской общины.

"В декабре 2022 года он пошел добровольцем защищать нашу родину. Он был добрый, вежливый, мужественный, красивый, высокий, крепкий парень. Действительно, был золотой ребенок", - рассказала Светлана.

Владислав Стешков погиб за Украину (фото: suspilne.media)

Светлана рассказала, что Владислав служил сапером.

"Опасная у него была специальность и погиб он - мина его разорвала. То есть хоронили мы его в закрытом гробу", - отметила женщина.

Бывшая учительница математики Мануховского учебного заведения Галина Жирякова поделилась воспоминаниями о своем ученике.

"Мы жили с ним так через дорогу, так их двор, так наш двор, спокойный, уравновешенный, всегда улыбается", - вспоминает о воине женщина.

Мать не выдержала смерти сына

А через несколько дней рядом с могилой Владислава появилась могила его мамы Виталины Стешковой.

"Она очень тяжело все переносила, брат тоже. Они были морально убиты. Похороны были очень тяжелые, очень тяжело было и она буквально вечером, когда приехали домой, ночью ей стало плохо, отвезли в больницу, выезжала "скорая", сердце не выдержало ", - рассказала Светлана Малышева, староста села.

Виталина Стешкова не выдержала смерти сына (фото: suspilne.media)

"Она, как раненая птица, лежала на его гробу, это было что-то невероятное. Она плакала над гробом, как волчица. Многие теряют, и это становится очевидным даже для нас, для знакомых и родных. Но так откровенно и болезненно... Там наверняка не нить была, там был канат, который не разорвала смерть", - сказала с болью Галина.

У Владислава Стешкова остались младший брат, папа и бабушка. По словам Светланы Малышевой, уже четвертый защитник погиб из старостата.

В настоящее время на передовой находятся 9 жителей села.