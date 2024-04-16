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"Україна втратила патріота". На фронті загинув мер Лебедина Олександр Бакликов

Вівторок 16 квітня 2024 12:38
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"Україна втратила патріота". На фронті загинув мер Лебедина Олександр Бакликов Олександр Бакликов служив у складі 47 бригади (фото: Facebook/Олександр Бакликов)
Автор: Василина Копитко

На фронті під час виконання бойового завдання загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов. Він долучився до лав ЗСУ у вересні 2022 року. Захисник служив у 47-й бригаді.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію міського голови Тростянця Юрія Бови у Facebook.

Що відомо про полеглого Героя

"Україна втратила Героя і Патріота. Не можу досі повірити, на фронті загинув колега, друг Олександр Бакликов, міський голова міста Лебедин Сумської області. Він щодня боровся за своє місто і за свою країну. Важко підібрати слова, якого Героя ми втратили. Навіки Олександр буде в нашій памʼяті і в наших серцях", - написав Бова.

Олександр Бакликов народився в Лебедині. Працював токарем, вчителем, був приватним підприємцем. У 2015 році став головою Лебединської міської організації політичної партії "Громадянська позиція". Цього ж року його вибрали мером міста.

Вдруге він посів цю посаду у листопаді 2020 року, тоді за нього проголосували 39,5 % від усіх виборців.

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У вересні 2022 року Олександр долучився до лав ЗСУ. Тоді він повідомив про це у Facebook.

"Як міський голова, я вважав і вважаю, що з 24-го лютого моїм головним завданням було не допустити окупації міста і всієї громади. Разом з вами та ЗСУ ми не тільки виконали цю святу місію, але й звільнили Сумщину від окупації. Знаючи оперативну ситуацію переконаний, що 24-те лютого вже не повториться. Але є ще значна частина України, яка чекає на визволення", - написав Олександр.

Про місце і час поховання Олександра Бакликова повідомлять згодом.

Раніше ми повідомляли про те, що на фронті загинув волонтер і військовослужбовець Павло Петриченко.

Читайте також про те, що під час відходу з Авдіївки загинула снайперка Катерина Шинкаренко.

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