ПК зависає під час ігор? Ось 3 причини, про які мало хто знає

Нестабільність ОЗП

Завжди рекомендується вмикати Intel XMP або AMD EXPO, щоб отримати найкращу продуктивність від вашої оперативної пам'яті. Однак профіль розгону XMP/EXPO вашої пам'яті не завжди буде таким стабільним, як це рекламує виробник. Ці профілі встановлюють швидкості і таймінги ОЗП відповідно до перевірених значень, але потрібно розуміти, що кожна пара материнської плати і процесора трохи відрізняється.

Навіть невеликі відхилення в якості кремнію або налаштуваннях BIOS можуть призвести до прихованої нестабільності, яка може проявитися тільки під час ігор.

Якщо після тестування за допомогою MemTest ви визначили, що причиною є ваша пам'ять, рекомендується знизити швидкість ОЗП з рекламованих налаштувань XMP або EXPO, щоб перевірити, чи зникнуть помилки BSOD або збої. Наприклад, якщо у вас є DDR4, розрахована на 3600 МГц, спробуйте встановити її на 3200 МГц.

Або ви можете вручну налаштувати й тонко відкалібрувати напругу оперативної пам'яті або трохи послабити деякі таймінги порівняно з налаштуваннями XMP для підвищення стабільності під час вимогливих навантажень, таких як ігри.

Проблеми в налаштуваннях BIOS можуть призвести до прихованої нестабільності (фото: XDA Developers)

Несправні кабелі БЖ

З подібною проблемою можна зіткнутися несподівано, і її усунення може зайняти чимало часу. В одному з випадків, помилка BSOD з кодом зупинки "Critical Process Died" виникла за годину після запуску Assassin's Creed Shadows, що вийшла в березні 2025 року.

Спочатку це було сприйнято як випадковий збій, пов'язаний із драйверами, тому було оновлено драйвери GPU і повторно запущено гру, але збій стався вже на екрані завантаження.

У спробах усунути помилку було відключено XMP у налаштуваннях оперативної пам'яті, а також видалено два з чотирьох модулів, залишивши систему з 32 ГБ замість 64. Однак і це не допомогло.

Далі було вирішено перевірити інші ігри - Cyberpunk 2077 і Battlefield 2042 завершувалися збоєм через кілька хвилин після запуску, тоді як у Valorant помилка не відтворювалася. З огляду на те, що збої відбувалися тільки в графічно вимогливих іграх, виникла підозра на проблеми, пов'язані з живленням.

Після цього було видалено сторонній 24-піновий ATX-подовжувач від CableMod, і блок живлення було безпосередньо під'єднано до материнської плати штатним кабелем. Несподівано це повністю усунуло проблему: помилка BSOD більше не виникала.

Тому, якщо використовуються сторонні кабелі живлення або подовжувачі, і програмні методи усунення помилок не допомагають, рекомендується тимчасово перейти на оригінальні кабелі, які йдуть у комплекті з блоком живлення - це може вирішити проблему.

Рекомендується тимчасово перейти на оригінальні кабелі (фото: XDA Developers)

Недостатньо VRAM

У наш час багато геймерів думають, що не зіткнуться з проблемами під час гри на відеокарті з 8 ГБ пам'яті. Хоча це було так кілька років тому, 8 ГБ VRAM уже недостатньо для ігор на ПК у 2025 році, особливо якщо ви граєте з роздільною здатністю вище 1080p.

З підтримкою трасування променів у більш сучасних іграх деякі відеокарти середнього класу, як і раніше, обмежені обсягом своєї VRAM. Деякі ігри можуть показувати помилку "не вистачає пам'яті", що вказує на проблему з VRAM вашої відеокарти, але не всі ігри показують те саме повідомлення після збою.

Подивіться на Nvidia RTX 4060 Ti, наприклад. Хоча це сучасна відеокарта середнього класу, деякі ігри, як-от Indiana Jones and the Great Circle і Assassin's Creed Shadows, можуть все одно вилітати через недостатній обсяг VRAM, особливо якщо ввімкнути трасування променів або грати на ультраналаштуваннях за роздільної здатності 1440p і вище.

Ось чому настійно рекомендується купувати відеокарти з щонайменше 12 ГБ VRAM, якщо тільки ви не граєте виключно на 1080p без увімкнення трасування променів. Так, 8 ГБ VRAM були золотим стандартом ще кілька років тому, але ігри стають важчими за об'ємом контенту, особливо з урахуванням того, що сучасні консолі, як-от PS5 і Xbox Series X, звузили розрив у продуктивності з ПК.

Рекомендується купувати відеокарти з як мінімум 12 ГБ VRAM (фото: XDA Developers)