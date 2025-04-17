ПК зависает во время игр? Вот 3 причины, о которых мало кто знает

Нестабильность ОЗУ

Всегда рекомендуется включать Intel XMP или AMD EXPO, чтобы получить наилучшую производительность от вашей оперативной памяти. Однако профиль разгона XMP/EXPO вашей памяти не всегда будет таким стабильным, как это рекламирует производитель. Эти профили устанавливают скорости и тайминги ОЗУ в соответствии с проверенными значениями, но нужно понимать, что каждая пара материнской платы и процессора немного отличается.

Даже небольшие отклонения в качестве кремния или настройках BIOS могут привести к скрытой нестабильности, которая может проявиться только во время игр.

Если после тестирования с помощью MemTest вы определили, что причиной является ваша память, рекомендуется снизить скорость ОЗУ с рекламируемых настроек XMP или EXPO, чтобы проверить, исчезнут ли ошибки BSOD или сбои. Например, если у вас есть DDR4, рассчитанная на 3600 МГц, попробуйте установить ее на 3200 МГц.

Или вы можете вручную настроить и тонко откалибровать напряжение ОЗУ или немного ослабить некоторые тайминги по сравнению с настройками XMP для повышения стабильности при требовательных нагрузках, таких как игры.

Проблемы в настройках BIOS могут привести к скрытой нестабильности (фото: XDA Developers)

Неисправные кабели БП

С подобной проблемой можно столкнуться неожиданно, и ее устранение может занять немало времени. В одном из случаев, ошибка BSOD с кодом остановки "Critical Process Died" возникла спустя час после запуска Assassin's Creed Shadows, вышедшей в марте 2025 года.

Первоначально это было воспринято как случайный сбой, связанный с драйверами, поэтому были обновлены драйверы GPU и повторно запущена игра, но сбой произошел уже на экране загрузки.

В попытках устранить ошибку было отключено XMP в настройках оперативной памяти, а также удалены два из четырех модулей, оставив систему с 32 ГБ вместо 64. Однако и это не помогло.

Далее было решено проверить другие игры - Cyberpunk 2077 и Battlefield 2042 завершались сбоем через несколько минут после запуска, в то время как в Valorant ошибка не воспроизводилась. Учитывая, что сбои происходили только в графически требовательных играх, возникло подозрение на проблемы, связанные с питанием.

После этого был удален сторонний 24-пиновый ATX-удлинитель от CableMod, и блок питания был напрямую подключен к материнской плате штатным кабелем. Неожиданно это полностью устранило проблему: ошибка BSOD больше не возникала.

Поэтому, если используются сторонние кабели питания или удлинители, и программные методы устранения ошибок не помогают, рекомендуется временно перейти на оригинальные кабели, идущие в комплекте с блоком питания - это может решить проблему.

Рекомендуется временно перейти на оригинальные кабели (фото: XDA Developers)

Недостаточно VRAM

В наше время многие геймеры думают, что не столкнутся с проблемами при игре на видеокарте с 8 ГБ памяти. Хотя это было так несколько лет назад, 8 ГБ VRAM уже недостаточно для игр на ПК в 2025 году, особенно если вы играете на разрешениях выше 1080p.

С поддержкой трассировки лучей в более современных играх некоторые видеокарты среднего класса по-прежнему ограничены объемом своей VRAM. Некоторые игры могут показывать ошибку "не хватает памяти", что указывает на проблему с VRAM вашей видеокарты, но не все игры отображают одно и то же сообщение после сбоя.

Посмотрите на Nvidia RTX 4060 Ti, например. Хотя это современная видеокарта среднего класса, некоторые игры, такие как Indiana Jones and the Great Circle и Assassin's Creed Shadows, могут все равно вылетать из-за недостаточного объема VRAM, особенно если включить трассировку лучей или играть на ультра-настройках при разрешении 1440p и выше.

Вот почему настоятельно рекомендуется приобретать видеокарты с как минимум 12 ГБ VRAM, если только вы не играете исключительно на 1080p без включения трассировки лучей. Да, 8 ГБ VRAM были золотым стандартом еще несколько лет назад, но игры становятся более тяжелыми по объему контента, особенно с учетом того, что современные консоли, такие как PS5 и Xbox Series X, сузили разрыв в производительности с ПК.

Рекомендуется приобретать видеокарты с как минимум 12 ГБ VRAM (фото: XDA Developers)