Пийте цей низькокалорійний напій щоранку, щоб покращити здоров’я за 7 днів

Сік селери містить більше поживних речовин, ніж багато інших напоїв та дуже корисний для здоров'я. Лікар радить пити такий напій кожного ранку для значного покращення організму вже за тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал лікаря Еріка Берга.
За словами лікаря, найкращий час для вживання соку селери - вранці натщесерце. Виберіть органічну селеру і додайте лимонний сік для смаку.
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