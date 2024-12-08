Пейте этот низкокалорийный напиток каждое утро, чтобы улучшить здоровье за 7 дней

Сок сельдерея содержит больше питательных веществ, чем многие другие напитки и очень полезен для здоровья. Врач советует пить такой напиток каждое утро для значительного улучшения организма уже через неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал врача Эрика Берга.
По словам врача, лучшее время для употребления сока сельдерея - утром натощак. Выберите органическую сельдерей и добавьте лимонный сок по вкусу.
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