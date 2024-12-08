Пийте цей низькокалорійний напій щоранку, щоб покращити здоров’я за 7 днів

Сік селери містить більше поживних речовин, ніж багато інших напоїв та дуже корисний для здоров'я. Лікар радить пити такий напій кожного ранку для значного покращення організму вже за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал лікаря Еріка Берга.

Чим корисний сік селери

Селера містить лише 15 калорій у двох стеблах та наповнена харчовими волокнами, вітаміном K, невеликою кількістю вітамінів A, C, кальцію та заліза.

За словами доктора, селера на 95% складається з води, тому в ньому небагато поживних речовин. Склянка соку селери містить 110 мг фолієвої кислоти (B9) і приблизно 288 мг натрію.

До того ж напій містить фітонутрієнти, які мають значні переваги для здоров’я. Зокрема, це потужні антиоксидантні сполуки, які містяться в рослинах і приносять користь здоров’ю. Чотири речовини, знайдені в селері - це 3-н-бутилфталід, апігенін, кумарова кислота та кемпферол.

Доктор Берг підкреслив надзвичайні переваги сполуки 3-н-бутилфталіду, яка допомагає у відновленні пошкоджень після інсульту, відновлює мікроциркуляцію та має нейрорегенеративні властивості. До того ж ця сполука може покращити когнітивні функції.

Також має антиоксидантні, протизапальні, антиапоптозні та антитромбозні властивості.

Знижує тиск та захищає від раку

Апігенін діє як розслаблювач м’язів, знижує артеріальний тиск і покращує сон. Високий кров'яний тиск може пошкодити кровоносні судини, що призведе до звуження та розривів. Крім того, це може сприяти утворенню тромбів в артеріях, які живлять мозок, потенційно перешкоджаючи кровотоку та збільшуючи ймовірність інсульту.

Тим часом кумарова кислота є потужною протизапальною та противиразковою речовиною. Вона допомагає підтримувати здоровий рівень цукру в крові, а також може допомогти при запаленні, пов’язаному з артритом.

Сік селери (фото: freepik)

До того ж здатна підвищувати продуктивність бета-клітин, які виробляють і виділяють інсулін, який є ключовим гормоном, що регулює рівень цукру в крові.

Кемпферол у селері також виявляється сильними противірусними, антибактеріальними, протигрибковими та протизапальними властивостями. Це потенційно може знизити ризик деяких видів раку, таких як рак шкіри, печінки та товстої кишки.

Коли пити сік селери

За словами лікаря, найкращий час для вживання соку селери - вранці натщесерце. Виберіть органічну селеру і додайте лимонний сік для смаку.

Важливо знати, що селера може викликати алергічні реакції, які можуть проявлятися у вигляді проблем зі шкірою, дискомфорту в травній системі або утрудненого дихання. У рідкісних випадках алергія на селеру може призвести до анафілаксії - важкого стану, який може бути небезпечним для життя.