Пейте этот низкокалорийный напиток каждое утро, чтобы улучшить здоровье за 7 дней
Сок сельдерея содержит больше питательных веществ, чем многие другие напитки и очень полезен для здоровья. Врач советует пить такой напиток каждое утро для значительного улучшения организма уже через неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал врача Эрика Берга.
Чем полезен сок сельдерея
Сельдерей содержит только 15 калорий в двух стеблях и наполнен пищевыми волокнами, витамином K, небольшим количеством витаминов A, C, кальция и железа.
По словам доктора, сельдерей на 95% состоит из воды, поэтому в нем немного питательных веществ. Стакан сока сельдерея содержит 110 мг фолиевой кислоты (B9) и около 288 мг натрия.
К тому же напиток содержит фитонутриенты, имеющие значительные преимущества для здоровья. В частности, это мощные антиоксидантные соединения, содержащиеся в растениях и приносящие пользу здоровью. Четыре вещества, найденные в сельдерее - это 3-н-бутилфталид, апигенин, кумаровая кислота и кемпферол.
Доктор Берг подчеркнул чрезвычайные преимущества соединения 3-н-бутилфталида, которое помогает в восстановлении повреждений после инсульта, восстанавливает микроциркуляцию и обладает нейрорегенеративными свойствами. К тому же, это соединение может улучшить когнитивные функции.
Также обладает антиоксидантными, противовоспалительными, антиапоптозными и антитромбозными свойствами.
Снижает давление и защищает от рака
Апигенин действует как расслабитель мышц, снижает артериальное давление и улучшает сон. Высокое кровяное давление может повредить кровеносные сосуды, что приведет к сужению и разрывам. Кроме того, это может способствовать образованию тромбов в артериях, питающих мозг, потенциально препятствуя кровотоку и увеличивая вероятность инсульта.
Тем временем кумаровая кислота является мощным противовоспалительным и противоязвенным веществом. Она помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови, а также может помочь при воспалении, связанным с артритом.
Сок сельдерея (фото: freepik)
К тому же способна повышать продуктивность бета-клеток, производящих и выделяющих инсулин, являющийся ключевым гормоном, регулирующим уровень сахара в крови.
Кемпферол в сельдерее также оказывается сильными противовирусными, антибактериальными, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами. Это может снизить риск некоторых видов рака, таких как рак кожи, печени и толстой кишки.
Когда пить сок сельдерея
По словам врача, лучшее время для употребления сока сельдерея - утром натощак. Выберите органическую сельдерей и добавьте лимонный сок по вкусу.
Важно знать, что сельдерей может вызвать аллергические реакции, которые могут проявляться в виде проблем с кожей, дискомфорта в пищеварительной системе или затрудненного дыхания. В редких случаях аллергия на сельдерей может привести к анафилаксии - тяжелому состоянию, которое может быть опасным для жизни.
Потребление корня сельдерея с лекарством, замедляющим свертываемость крови, может повысить риск синяков и кровоподтеков.
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