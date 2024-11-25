Пийте більше води: 7 ознак, які свідчать про зневоднення організму

М’язові судоми та біль у суглобах можуть бути ознакою зневоднення. Вода відіграє важливу роль у м’язах і суглобах.

Важливо пам’ятати, що з меншою кількістю води в організмі м’язова маса зменшується і викликає запалення або хворобливі відчуття.