Пийте більше води: 7 ознак, які свідчать про зневоднення організму

Вода є біологічною потребою організму людини на клітинному рівні. Організм може подавати сигнали зневоднення, які не можна ігнорувати.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які проблеми з організмом можуть виникнути при зневодненні.
М’язові судоми та біль у суглобах можуть бути ознакою зневоднення. Вода відіграє важливу роль у м’язах і суглобах.
Важливо пам’ятати, що з меншою кількістю води в організмі м’язова маса зменшується і викликає запалення або хворобливі відчуття.
Раніше ми повідомляли, чи корисна склянка теплої води з медом натщесерце.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Best life online та CNN.