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Пийте більше води: 7 ознак, які свідчать про зневоднення організму

Які ознаки зневоднення організму не можна ігнорувати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вода є біологічною потребою організму людини на клітинному рівні. Організм може подавати сигнали зневоднення, які не можна ігнорувати.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які проблеми з організмом можуть виникнути при зневодненні.

М’язові судоми та біль у суглобах можуть бути ознакою зневоднення. Вода відіграє важливу роль у м’язах і суглобах.

Важливо пам’ятати, що з меншою кількістю води в організмі м’язова маса зменшується і викликає запалення або хворобливі відчуття. 

Раніше ми повідомляли, чи корисна склянка теплої води з медом натщесерце.

Читайте також, яку воду не можна пити під час їди.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Best life online та CNN.

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