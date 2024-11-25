Пейте больше воды: 7 признаков, свидетельствующих об обезвоживании организма

Мышечные судороги и боли в суставах могут быть признаком обезвоживания. Вода играет немаловажную роль в мышцах и суставах.

Важно помнить, что с меньшим количеством воды в организме мышечная масса уменьшается и вызывает воспаление или болезненные ощущения.