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Пейте больше воды: 7 признаков, свидетельствующих об обезвоживании организма

Какие признаки обезвоживания организма нельзя игнорировать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вода является биологической потребностью организма человека на клеточном уровне. Организм может подавать сигналы обезвоживания, которые нельзя игнорировать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие проблемы с организмом могут возникнуть при обезвоживании.

Мышечные судороги и боли в суставах могут быть признаком обезвоживания. Вода играет немаловажную роль в мышцах и суставах.

Важно помнить, что с меньшим количеством воды в организме мышечная масса уменьшается и вызывает воспаление или болезненные ощущения.

Ранее мы сообщали, полезен ли стакан теплой воды с медом натощак.

Читайте также, какую воду нельзя пить во время еды.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Best life online и CNN.

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