Пейте больше воды: 7 признаков, свидетельствующих об обезвоживании организма

Вода является биологической потребностью организма человека на клеточном уровне. Организм может подавать сигналы обезвоживания, которые нельзя игнорировать.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие проблемы с организмом могут возникнуть при обезвоживании.
Мышечные судороги и боли в суставах могут быть признаком обезвоживания. Вода играет немаловажную роль в мышцах и суставах.
Важно помнить, что с меньшим количеством воды в организме мышечная масса уменьшается и вызывает воспаление или болезненные ощущения.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Best life online и CNN.