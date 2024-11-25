Пийте більше води: 7 ознак, які свідчать про зневоднення організму

Вода є біологічною потребою організму людини на клітинному рівні. Організм може подавати сигнали зневоднення, які не можна ігнорувати.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які проблеми з організмом можуть виникнути при зневодненні.

Доктор медичних наук Рональд Наварро розповів, що гідратація необхідна для виживання. Клітини тіла містять воду і коли її недостатньо, то виникають проблеми з поглинанням поживних речовин.

Експерт назвав 7 ознак того, що людина п’є недостатньо води.

Часті головні болі

Головні болі можуть бути ознакою зневоднення. Зневоднення може знизити приплив крові та кисню до мозку, викликаючи запалення. Якщо ви відчуваєте дискомфорт від головного болю, спробуйте спочатку випити води. Це може бути легшим рішенням, ніж приймати ліки чи відвідувати лікаря.

Зміни настрою

Дослідження показують, що навіть незначне зневоднення може вплинути на настрій. Навіть легке зневоднення виникнути на повсякденну діяльність та погіршити самопочуття.

"В обох статей ці несприятливі зміни настрою можуть обмежити мотивацію, необхідну для занять навіть помірними аеробними вправами. Легке зневоднення також може заважати іншій повсякденній діяльності", - каже дослідник-психолог Харріс Ліберман.

Неприємний запах з рота

Недостатня кількість води може вплинути на дихання. Зневоднення може призвести до неприємного запаху з рота.

Слина має важливі антибактеріальні властивості, тоді як при зневодненні зменшується її кількість. А це призводить до збільшення бактерій та неприємного запаху з рота.

Низький рівень енергії

Відчуття низької енергії може бути симптомом недостатнього вживання води. Тіло має тенденцію накопичувати енергію, але коли воно зневоднене і зменшує кровообіг у всьому тілі, то знижується енергія та продуктивність.

Суха шкіра

Недостатня кількість води може призвести до сухості та тьмяності шкіри. Найкраще зволожувати шкіру зсередини. Залежно від вашого способу життя може знадобитися скоригувати споживання води.

Погана продуктивність

Якщо вам важко витримати тренування, це може бути через зневоднення. Рівень зневоднення на 2% у тілі призводить до зниження спортивних результатів на 10%.

М'язові судоми

М’язові судоми та біль у суглобах можуть бути ознакою зневоднення. Вода відіграє важливу роль у м’язах і суглобах.

Важливо пам’ятати, що з меншою кількістю води в організмі м’язова маса зменшується і викликає запалення або хворобливі відчуття.