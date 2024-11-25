Пейте больше воды: 7 признаков, свидетельствующих об обезвоживании организма

Вода является биологической потребностью организма человека на клеточном уровне. Организм может подавать сигналы обезвоживания, которые нельзя игнорировать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие проблемы с организмом могут возникнуть при обезвоживании.

Доктор медицинских наук Рональд Наварро рассказал, что гидратация необходима для выживания. Клетки тела содержат воду и когда ее недостаточно, возникают проблемы с поглощением питательных веществ.

Эксперт назвал семь признаков того, что человек пьет недостаточно воды.

Частые головные боли

Головные боли могут являться признаком обезвоживания. Обезвоживание может снизить приток крови и кислорода в мозг, вызывая воспаление. Если вы испытываете дискомфорт от головных болей, попробуйте сначала выпить воды. Это может быть более легким решением, чем принимать лекарства или посещать врача.

Изменения настроения

Исследования показывают, что даже незначительное обезвоживание может повлиять на настроение. Даже легкое обезвоживание возникнет на повседневную деятельность и ухудшит самочувствие.

"У обоих полов эти неблагоприятные изменения настроения могут ограничить мотивацию, необходимую для занятий даже умеренными аэробными упражнениями. Легкое обезвоживание также может мешать другой повседневной деятельности", - говорит исследователь-психолог Харрис Либерман.

Неприятный запах изо рта

Недостаточное количество воды может повлиять на дыхание. Обезвоживание может привести к неприятному запаху изо рта.

Слюна имеет важные антибактериальные свойства, тогда как при обезвоживании уменьшается ее количество. А это приводит к увеличению бактерий и неприятному запаху изо рта.

Низкий уровень энергии

Чувство низкой энергии может быть симптомом недостаточного употребления воды. Тело имеет тенденцию накапливать энергию, но когда оно обезвожено и уменьшает кровообращение во всем теле, то снижается энергия и производительность.

Сухая кожа

Недостаточное количество воды может привести к сухости и тусклости кожи. Лучше всего увлажнять кожу изнутри. В зависимости от вашего образа жизни может потребоваться скорректировать потребление воды.

Плохая производительность

Если вам трудно выдержать тренировку, это может быть из-за обезвоживания. Уровень обезвоживания на 2% в теле приводит к понижению спортивных результатов на 10%.

Мышечные судороги

Мышечные судороги и боли в суставах могут быть признаком обезвоживания. Вода играет немаловажную роль в мышцах и суставах.

Важно помнить, что с меньшим количеством воды в организме мышечная масса уменьшается и вызывает воспаление или болезненные ощущения.