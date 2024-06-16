Пивоваров заплакал прямо на сцене, когда услышал слова маленькой девочки из Мариуполя (видео)
Певец Артем Пивоваров растрогал фанов. Он не стал скрывать, что во время одного из своих концертов расплакался прямо посреди сцены. Это произошло после слов девочки, которая вышла к певцу и рассказала ему свою историю.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), фрагментом эмоционального момента Пивоваров поделился в новом посте на своей странице в Instagram.
Пивоваров заплакал на концерте - что произошло
Так, на видео можно увидеть, что певец пригласил на сцену маленькую девочку в невероятном желто-голубом костюме с крылышками. Во время разговора с Пивоваровым ребенок внезапно загрустил.
И когда артист спросил, что произошло, малышка рассказала, что ее родной город - Мариуполь. И там погибла ее подружка, по которой она очень скучает.
"Потому что я потеряла свою подружку по имени Катя. Это моя любимая подруга. На нее упала бомба и она умерла", - объяснил ребенок.
Пивоваров встретил на концерте девочку из Мариуполя (скриншот)
Слова девочки вызывали у Пивоварова слезы. Сначала он пытался сдерживаться, но потом обнял ребенка и не скрывал, что ему очень грустно.
"Это очень сложно осознать. И я буду пытаться говорить с тобой на понятном языке. Ты помнишь его, и я искренне верю, что ваша дружба, она останется в тебе, останется в твоем сердце. И ты пронесешь ее, и будешь ее такой, какой помнила она тебя", - сказал Пивоваров.
"Война, к сожалению, забирает сегодня у нас почти все. Но она не может отнять у нас самое главное - нашу веру и нашу любовь. Это невозможно забрать. Даже если мы будем в неволе, мы никогда не перестанем любить", - добавил он.
Впоследствии в сети появилось видео с другого ракурса. Фаны Пивоварова сняли его разговор с ребенком, после которого он исполнил для него песню.
Ребенок на концерте Пивоварова (скриншот)
И под трек "Ти знаєш, що ти людина" девочка начала улыбаться.
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