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Пивоваров остановил свой концерт из-за мальчика, потерявшего близкого человека: плакал весь зал

Артем Пивоваров остановил концерт ради мальчика (instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский певец Артем Пивоваров во время выступления в Каменец-Подольском остановил свой концерт. Все, чтобы поддержать мальчика, потерявшего на войне близкого человека.

Трогательное видео артист опубликовал на своей странице в Instagram.

В частности, во время выступления к сцене подошел маленький мальчик со слезами на глазах. Чтобы поддержать подростка, артист перестал петь и спустился со сцены к нему.

По словам артистка, в таком юном возрасте мальчик потерял близкого человека.

"Говорят, что мужчины не плачут, но это не правда. Твое мужество и сила в том, что ты можешь проявлять свои эмоции. Впереди в твоей жизни будет много моментов, когда ты будешь разочаровываться в людях, иногда и в своих мыслях тоже, но эти вещи делают нас сильнее", - сказал артист.

Пивоваров и сам не смог сдержать эмоций - со слезами на глазах певец крепко обнял парня.

"Я чувствовал то же, знаешь. Самое главное, что этот человек, о котором ты помнишь, он оставил самые красивые мысли о себе. Это важно. Поэтому, если ты вспоминаешь его сегодня, плачешь, скорее всего, он был особенным и делал особые вещи в своей жизни", - обратился к мальчику певец.

Другие гости на концерте тоже расплакались вместе с ребенком.

В комментариях пользователи пишут, что без слез видео невозможно смотреть. Они отмечают, что страдают невинные дети.

  • Я думаю ему было очень важно услышать эти слова и поддержку;
  • Невозможно смотреть без слез;
  • Какая боль, за что страдают невинные дети;
  • Просто мурашки по коже;
  • Этому мальчику как никогда нужна такая поддержка.

Раньше Пивоваров признавался, чтобы избивал людей и вел себя агрессивно.

Также мы писали, что школьник попросился в военные ВСУ добровольцем.

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певецАртем Пивоваров