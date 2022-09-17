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Пивоваров зупинив свій концерт через хлопчика, який втратив близьку людину: плакав весь зал

Артем Пивоваров зупинив концерт заради хлопчика (instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український співак Артем Пивоваров під час виступ у Кам'янець-Подільському зупинив свій концерт. Все, щоб підтримати хлопчика, який втратив на війні близьку людину.

Зворушливе відео артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, під час виступу до сцени підійшов маленький хлопчик зі сльозами очах. Щоб підтримати підлітка, артист припинив співати та спустився зі сцени до нього.

За словами артистка, у такому юному віці хлопчик втратив близьку людину.

"Говорять, що чоловіки не плачуть, та це не правда. Твоя мужність і сила в тому, що ти можеш проявляти свої емоції. Попереду у твоєму житті буде багато моментів, коли ти будеш розчаровуватися в людях, інколи й у своїх думках також, але ці речі роблять нас сильнішими", - сказав артист.

Пивоваров і сам не зміг стримати емоцій - зі сльозами на очах співак міцно обійняв хлопця.

"Я відчував те саме, знаєш. Найголовніше, що ця людина, про яку ти пам'ятаєш, вона залишила найгарніші думки про себе. Це важливо. Тому, якщо ти згадуєш її сьогодні, плачеш, скоріш за все, вона була особливою і робила особливі речі у своєму житті", - звернувся до хлопчика співак.

Інші гості на концерті також розплакалися разом з дитиною.

У коментарях користувачі пишуть, що без сліз відео неможливо дивитись. Вони зазначають, що страждають невинні діти.

  • Я думаю йому було дуже важливо почути ці твої слова та підтримку;
  • Неможливо дивитись без сліз;
  • Який біль, за що страждають невинні діти;
  • Просто мурашки по шкірі;
  • Цьому хлопчику як ніколи була потрібна така підтримка.

Раніше Пивоваров зізнавався, щоб бив людей та вів себе агресивно.

Також ми писали, що школяр попросився до військових ЗСУ добровольцем.

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певецАртем Пивоваров