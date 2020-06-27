Пиво спасет от слабоумия: ученые назвали новое свойство популярного напитка

Ученые назвали новое полезное свойство пива (Фото: pixabay.com)

Новое исследование показало, что пиво может стать очень полезным для организма человека

Пиво оказалось очень полезным для организма человека. Ученые заявили, что употребление пива значительно снижает риск развития деменции и старческого слабоумия.

Ученые из Японии провели масштабное исследование с использованием добровольцев, у которых уже началось выборочное снижение когнитивной деятельности и появились проблемы с памятью. Возраст добровольцев – от 45 до 69 лет. Об этом пишет издание The Standart.

Группу поделили на две части, одним давали экстракт хмеля, вторым – плацебо. Во время эксперимента добровольцы проходили серию интеллектуальных тестов, которые показывали концентрацию внимания и помогали проверить состояние памяти. Также у всех испытуемых брали анализы крови и слюны, проверяли их на воздействия гормонов и химикатов, которые связаны с когнитивным функционалом и стрессами.

Через 12 недель ученые пришли к поразительным результатам. Выяснилось, что у той группы, которая ежедневно получала экстракт хмеля, когнитивный функционал был заметно улучшен. Основной компонент хмеля, кислота MHBA, помогает улучшить память и снижает риск возникновения старческого слабоумия.

Результат исследования позволяет сделать выводы о том, что пиво является полезным напитком для организма.

"Пиво полезно для мозга, так как помогает улучшать концентрацию и ускорять мыслительные процессы. Принимавшие его добровольцы демонстрировали более крепкую память, и способность разгадывать интеллектуальные пазлы", - рассказали авторы исследования.

Они добавили, что для достижения необходимого эффекта стоит пить только натуральное пиво или экстракт хмеля, так, как только они снимают стресс и повышают настроение.

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Автор: Анна Шиканова