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Убьют печень и желудок: этими продуктами алкоголь закусывать нельзя

STYLERЖизнь    18.06.2020 - 22:56
Убьют печень и желудок: этими продуктами алкоголь закусывать нельзя
Еда, которой не стоит закусывать алкоголь (Фото: freepik )

Специалисты назвали продукты, которые нельзя сочетать с алкогольными напитками

Любое праздничное застолье сопровождается вкусными и разнообразными блюдами, а также алкогольными напитками. Медики отмечают, что именно закуска часто становится причиной плохого самочувствия после праздников и сочетание некоторых продуктов с алкоголем может быть весьма опасным.

Специалисты рассказали, какие продукты категорически нельзя сочетать с алкоголем и использовать как закуску. Об этом пишет издание Comments.ua.

Маринованные овощи. Маринованные огурцы, которые так любят использовать в качестве закуски под водку, могут очень пагубно повлиять на здоровье печени и почек. Их стоит заменить солеными овощами, а самая безопасная – квашеная капуста.

Сладкое. Шоколад и прочие сладости могут сильно навредить поджелудочной железе, а также вызвать боли и спазмы в животе.

Помидоры. Свежие овощи в виде закуски могут ухудшить пищеварение. Однако, как утверждают эксперты, переработанные помидоры в виде кетчупа, томатной пасты или соуса, такого эффекта не дают.

Жареное мясо. Такое мясо сильно вредит печени не только в качестве закуски. В пищу лучше употреблять печеное или отварное мясо.

Энергетики. В состав энергетических напитков входят вещества, которые повышают артериальное давление и вызывают спазмы сосудов. В сочетании с алкоголем они могут нанести непоправимый вред организму и сильно навредить почкам.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи рассказали, кому категорически нельзя есть огурцы.

А также рассказывали о том, что ученые обнаружили новую опасность сахара.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины алкогольедаздоровая еда
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