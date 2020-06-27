Пиво врятує від слабоумства: вчені назвали нову властивість популярного напою

Вчені назвали нову корисну властивість пива (Фото: pixabay.com)

Нове дослідження показало, що пиво може стати дуже корисним для організму людини

Пиво виявилося дуже корисним для організму людини. Вчені заявили, що вживання пива значно знижує ризик розвитку деменції та старечого недоумства.

Вчені з Японії провели масштабне дослідження з використанням добровольців, у яких вже почалося вибіркове зниження когнітивної діяльності та з'явилися проблеми з пам'яттю. Вік добровольців – від 45 до 69 років. Про це пише видання The Standart.

Групу поділили на дві частини, одним давали екстракт хмелю, другим – плацебо. Під час експерименту добровольці проходили серію інтелектуальних тестів, які показували концентрацію уваги та допомагали перевірити стан пам'яті. Також у всіх випробуваних брали аналізи крові та слини, перевіряли їх на вплив гормонів і хімікатів, які пов'язані з когнітивним функціоналом і стресами.

Через 12 тижнів вчені прийшли до разючих результатів. З'ясувалося, що у тієї групи, яка щодня отримувала екстракт хмелю, когнітивний функціонал був помітно покращений. Основний компонент хмелю, кислота MHBA, допомагає поліпшити пам'ять і знижує ризик виникнення старечого недоумства.

Результат дослідження дозволяє зробити висновки про те, що пиво є корисним напоєм для організму.

"Пиво корисно для мозку, оскільки допомагає покращувати концентрацію і прискорювати розумові процеси. Ті добровольці, що його вживали, демонстрували більш міцну пам'ять, і здатність розгадувати інтелектуальні пазли", - розповіли автори дослідження.

Вони додали, що для досягнення необхідного ефекту варто пити тільки натуральне пиво або екстракт хмелю, так, як тільки вони знімають стрес і підвищують настрій.

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Автор: Анна Шиканова