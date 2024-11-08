"Пивний живіт" у жінки: тренер назвав причини та як боротись

"Пивний живіт" у жінок часто виникає через поєднання кількох факторів: вживання калорійних напоїв або їжі, особливості гормонального фону, та малорухливий спосіб життя. І хоча цей термін натякає на споживання пива, проблема може мати інші причини.

Що робити, якщо ваш прес сховався за жиром, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Причини утворення "пивного живота" у жінок

Вплив калорійного харчування

Жирна їжа містить багато калорій і можуть сприяти накопиченню жирової тканини. При споживанні надлишкових калорій, особливо з цукрів і оброблених вуглеводів, жир має тенденцію накопичуватися в області живота.

Гормональні зміни

Гормональний баланс також відіграє важливу роль, особливо з віком, коли рівень естрогену знижується, що сприяє накопиченню жиру саме в області талії.

Стрес і сон

Кортизол, гормон стресу, також сприяє накопиченню жиру в області живота. Недостатній сон може призвести до підвищення рівня цього гормону, що ускладнює схуднення.

Малорухливий спосіб життя

Брак фізичної активності призводить до уповільнення метаболізму, і організм починає зберігати більше жиру.

Як боротися з "пивним животом"

Правильне харчування

Зменшіть кількість споживаних калорій і вибирайте продукти з високим вмістом білків, клітковини та корисних жирів. Виключіть оброблені продукти і цукор.

Фізична активність

Кардіотренування (наприклад, ходьба, біг, плавання) разом з силовими вправами допоможуть зменшити відсоток жиру в організмі.

Регулювання сну і стресу

Висипайтеся і використовуйте методи боротьби зі стресом, такі як йога чи медитація, щоб знизити рівень кортизолу.

Контроль за алкоголем

Скорочення споживання алкоголю зменшить надходження "порожніх" калорій.

Такі зміни способу життя в довгостроковій перспективі можуть допомогти зменшити або навіть повністю позбутися жиру в області живота.