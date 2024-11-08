"Пивной живот" у женщины: тренер назвал причины и как бороться
"Пивной живот" у женщин часто возникает из-за нескольких факторов: употребления калорийных напитков или пищи, особенности гормонального фона и малоподвижный образ жизни. И хотя этот термин намекает на потребление пива, проблема может иметь другие причины.
Что делать, если ваш пресс скрылся за жиром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Причины образования "пивного живота" у женщин
Воздействие калорийного питания
Жирная пища содержит много калорий и может способствовать накоплению жировой ткани. При употреблении избыточных калорий, особенно из сахаров и обработанных углеводов, жир имеет тенденцию накапливаться в области живота.
Гормональные изменения
Гормональный баланс также играет немаловажную роль, особенно с возрастом, когда уровень эстрогена снижается, что способствует накоплению жира именно в области талии.
Стресс и сон
Кортизол, гормон стресса, также способствует скоплению жира в области животика. Недостаточный сон может привести к повышению этого гормона, что затрудняет похудение.
Малоподвижный образ жизни
Нехватка физической активности приводит к замедлению метаболизма, и организм начинает сохранять больше жира.
Как бороться с "пивным животом"
Правильное питание
Уменьшите количество потребляемых калорий и выбирайте продукты с высоким содержанием белков, клетчатки и полезных жиров. Исключите обработанные продукты и сахар.
Физическая активность
Кардиотренировки (например, ходьба, бег, плавание) вместе с силовыми упражнениями помогут снизить процент жира в организме.
Регулирование сна и стресса
Высыпайтесь и используйте методы борьбы со стрессом, такие как йога или медитация, чтобы снизить уровень кортизола.
Контроль за алкоголем
Сокращение потребления алкоголя уменьшит поступление "пустых" калорий.
Такие изменения образа жизни в долгосрочной перспективе могут помочь снизить или даже полностью избавиться от жира в области живота.
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