Пивний суп Елеброд: рецепт знаменитої скандинавської страви, яку точно зацінять чоловіки

Що потрібно для пивного супу

Для того, щоб приготувати скандинавську страву на пивному "бульйоні", необхідні такі інгредієнти:

Пиво темне - 0,5 л

Пиво світле - 0,5 л

Борошно - 1,5 ст. л.

Молоко (жирність 2,5%) - 50 мл

Яйця - 4 шт.

Сир - 50 г

Цукор - 1 ст. л.

Сіль - до смаку

Цедра лимона або апельсина - до смаку

Хліб для сухариків - 4-5 скибочок

Як готувати пивний суп Елеброд

Для початку у каструлю налийте пиво, додайте цедру апельсина або лимона. Доведіть пиво до кипіння на невеликому вогні. В цей час розігрійте духовку до 150 градусів, наріжте хліб на невеликі квадрати і випікайте 15 хвилин.

Налийте в окрему миску молоко, всипте половину борошна і ретельно перемішайте до однорідної консистенції - і після цього влийте у каструлю. Додайте сіль і цукор до свого смаку і розмішайте.

Відокремте білки яєць від жовтків. До білків додайте решту борошна, перемішайте - і тоді додайте до супу. Кип'ятіть Елеброд 5 хвилин, помішуючи, потім зніміть каструлю з вогню і додайте збиті попередньо жовтки.

Дайте супу настоятися 5-8 хвилин. Натріть сир на маленькій тертці. Готовий пивний суп прикрасьте сухариками і натертим сиром.