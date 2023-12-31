"Піцерія на вихідних вважається святом". Шеф-кухар пояснив, чому українці рідко ходять в ресторани

Він не вважає, що кожна людина хоча б раз у житті має доторкнутися до високої кухні.

"Я не вважаю, що це обов’язково. Якщо, наприклад от жінки, кожна з вас хазяйка і готує вдома для своїх дітей, сім’ї, чоловікам, хлопцям, собі, як мінімум. І доторкатись до високої кухні, якщо для вас це не потреба модна і без цього можна прожити. 50-60% людей нашої країни ніколи в житті не доторкались до високої кухні. Для деяких людей, похід в піцерію на вихідних вважається святом. Як би це не звучало сумно, але в нашій країні такі речі проходять на цей час. Для деяких сімей похід не те щоб в ресторан, а в піцерію вважається святом. Не кажучи вже про високу кухню, ресторани, якісь дорогі", - каже Юрій.

"Просто нам не прививали любов до ресторанів з дитинства. От когось з вас водили батьки в ресторан в дитинстві? От і я думаю, що ні. В наше дитинство нас не водили по ресторанам. Тому що це була привілеї для багатих. Штучно натягнутий дефіцит, людям вбили в голову, що якщо у тебе зарплата 25 рублів, то ти не зможеш собі дозволити сходити в ресторан", - додав він.

Навіть зараз багато людей не ходить в ресторани та вважає це дуже дорогою розвагою.

"Та і зараз багато хто не ходить. Ну, наприклад, моя мама, якщо я скажу пішли в ресторан, вона спитає чи я хворий. Я її ледь не силоміць затягую, навіть коли я жив у Дніпрі. Для жінки з периферії, з Полтавської області це дико. Вона прийде собі додому, посмажить котлету, зварить картоплі або борщу, поїсть і все буде у неї добре", - пояснює шеф-кухар.

Але сучасній молоді вже зараз прививають культуру споживання високої кухні й вони значно більше в цьому розбираються.

"Ну зараз ми сучасні. Сучасній молоді прививають культуру споживання їжі. У нас її не було в силу багатьох обставин, які впливали на розвиток нашої кулінарії від початку незалежності та і взагалі савдепівської незалежної країни", - говорить Юрій Діденко.