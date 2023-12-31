"Пиццерия в выходные считается праздником". Шеф-повар объяснил, почему украинцы редко ходят в рестораны

Он не считает, что каждый человек хотя бы раз в жизни должен прикоснуться к высокой кухне.

"Я не считаю, что это обязательно. Если, например вот женщины, каждая из вас хозяйка и готовит дома для своих детей, семьи, мужчин, детей себе как минимум. И прикасаться к высокой кухне, если для вас это не потребность модная и без этого можно прожить. 50-60% людей нашей страны никогда в жизни не прикасались к высокой кухне. Для некоторых людей, поход в пиццерию на выходных считается праздником. Как бы это ни звучало грустно, но в нашей стране такие вещи проходят. Для некоторых семей поход не то чтобы в ресторан, а в пиццерию считается праздником. Не говоря уже о высокой кухне, ресторанах, каких-то дорогих", - говорит Юрий.

"Просто нам не прививали любовь к ресторанам с детства. Вот кого-то из вас водили родители в ресторан в детстве? Вот и я думаю, что нет. В наше детство нас не водили по ресторанам. Потому что это была привилегии для богатых. Искусственно натянутый дефицит, людям вбили в голову, что если у тебя зарплата 25 рублей, то ты не сможешь себе позволить сходить в ресторан", – добавил он.

Даже сейчас многие не ходят в рестораны и считают это очень дорогим развлечением.

"Да и сейчас многие не ходят. Ну, например, моя мама, если я скажу пошли в ресторан, она спросит не болен ли я. Я ее чуть ли не насильно затягиваю, даже когда я жил в Днепре. Для женщины с периферии, из Полтавской области это дико. Она придет домой, пожарит котлету, сварит картошки или борща, поест и все будет у нее хорошо", - объясняет шеф-повар.

Но современной молодежи уже сейчас прививают культуру потребления высокой кухни и они гораздо больше в этом разбираются.

"Ну сейчас мы современны. Современной молодежи прививают культуру потребления пищи. У нас ее не было в силу многих обстоятельств, которые влияли на развитие нашей кулинарии от начала независимости и вообще савдеповской независимой страны", - говорит Юрий Диденко.