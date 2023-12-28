Зірка "Пекельної кухні" назвав несправедливо забуту страву української кухні
Переможець "Пекельної кухні" та відомий шеф-кухар Юрій Діденко відроджує старовинну українську кухню та знову готує страви по забутих рецептах.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю для РБК-Україна (проєкт Styler) розповів зірковий кулінар, переможець шоу "Пекельна кухня" та шеф-кухар ресторану високої кухні у буковельскому ресторані Юрій Діденко.
Це одна з забутих страв
З-поміж українських страв, які давно вже всі забули, Юрій виділяє яйохи. Це старовинна страва родом з Карпат.
"Це страва зі стародавньої української кухні, а називається так, тому що ця страва на йоській квасолі, яка родом десь з Прикарпаття або Карпат, тут її вирощують. Така біла велика квасоля. Тому так і називається яйохи", - розказав кухар.
Він зазначив, що вона саме так і називається, а у складі - найпростіші продукти.
"Це по суті цибуля, часник, сушені білі гриби та квасоля. Все просто, як така мачанка в стародавній українській кухні. Все, що можна було засунути. Вона вегетаріанська страва. Все, що можна було вмочити хлібом чи лемішкою і все називалось мачанкою. Вона могла бути сирною, чи ще якоюсь там, грибною мачанкою", - додав Юрій.
"Вона не тривіальна, тому що її ніхто не готує. Вона дуже проста, але її ніхто не готує. Це одна із забутих страв".
Яйохи з білими грибами
- Інгредієнти:
- варена квасоля
- білі сухі гриби
- цибуля
- соняшникова олія
- пшеничне борошно
- часник мелений
- соєвий соус
- цукор
- мускатний горіх
- вода
Як готувати:
1. У воду покласти сухі білі гриби та варену квасолю сорту Яську. Варити, поки вода не випарується в половину.
2. На олії обсмажити цибулю, додати борошно та підсмажити його.
3. У кінці приготування додати засмажку з борошном та всі спеції до грибів та квасолі, закип'ятити й довести до смаку.
Яйохи (фото з архіву)
До речі, раніше ми писали, як радянська влада знищувала українську кухню.
А також розповідали про те, чому українська кухня недооцінена у світі.