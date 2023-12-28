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Зірка "Пекельної кухні" назвав несправедливо забуту страву української кухні

Четвер 28 грудня 2023 12:25
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Зірка "Пекельної кухні" назвав несправедливо забуту страву української кухні Шеф-кухар Юрій Діденко (фото з архіву)
Автор: Анна Шиканова

Переможець "Пекельної кухні" та відомий шеф-кухар Юрій Діденко відроджує старовинну українську кухню та знову готує страви по забутих рецептах.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для РБК-Україна (проєкт Styler) розповів зірковий кулінар, переможець шоу "Пекельна кухня" та шеф-кухар ресторану високої кухні у буковельскому ресторані Юрій Діденко.

Це одна з забутих страв

З-поміж українських страв, які давно вже всі забули, Юрій виділяє яйохи. Це старовинна страва родом з Карпат.

"Це страва зі стародавньої української кухні, а називається так, тому що ця страва на йоській квасолі, яка родом десь з Прикарпаття або Карпат, тут її вирощують. Така біла велика квасоля. Тому так і називається яйохи", - розказав кухар.

Він зазначив, що вона саме так і називається, а у складі - найпростіші продукти.

"Це по суті цибуля, часник, сушені білі гриби та квасоля. Все просто, як така мачанка в стародавній українській кухні. Все, що можна було засунути. Вона вегетаріанська страва. Все, що можна було вмочити хлібом чи лемішкою і все називалось мачанкою. Вона могла бути сирною, чи ще якоюсь там, грибною мачанкою", - додав Юрій.

"Вона не тривіальна, тому що її ніхто не готує. Вона дуже проста, але її ніхто не готує. Це одна із забутих страв".

Яйохи з білими грибами

  • Інгредієнти:
  • варена квасоля
  • білі сухі гриби
  • цибуля
  • соняшникова олія
  • пшеничне борошно
  • часник мелений
  • соєвий соус
  • цукор
  • мускатний горіх
  • вода

Як готувати:

1. У воду покласти сухі білі гриби та варену квасолю сорту Яську. Варити, поки вода не випарується в половину.

2. На олії обсмажити цибулю, додати борошно та підсмажити його.

3. У кінці приготування додати засмажку з борошном та всі спеції до грибів та квасолі, закип'ятити й довести до смаку.

Зірка &quot;Пекельної кухні&quot; назвав несправедливо забуту страву української кухні Яйохи (фото з архіву)

До речі, раніше ми писали, як радянська влада знищувала українську кухню.

А також розповідали про те, чому українська кухня недооцінена у світі.

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традиції українська кухня