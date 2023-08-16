Пити не будемо. Пиво і горілка злетіли у ціні: скільки зараз коштує алкоголь в Україні

За період грудень 2022-липень 2023 в Україні суттєво подорожчали алкогольні напої. Поступово ціни ростуть на приблизно 10 гривень для кожного виду спиртного.
Яка зараз середня вартість на алкоголь - читайте нижче в матеріалі Styler.
Станом на липень 2023 року алкоголь в Україні в середньому коштує:
Для порівняння наведемо ціни на ці самі алкогольні напої в грудні 2022 року:
Тобто горілка в середньому подорожчала на 3,41 гривні, вина - на 13,97 гривні, пиво - на 2,72 гривні.
Як змінилися ціни на алкоголь в Україні (скриншот: Styler)
Система працюватиме з використанням технології Track&Trace, що дозволить відстежувати маршрут усіх алкогольних і тютюнових виробів.
У такий спосіб держава отримуватиме повну інформацію про весь ланцюг постачання продукції та зможе аналізувати обсяги, які доходять до полиць магазинів.
Одним із найбільших антикорупційних кроків еАкцизу має стати обов’язкове маркування підакцизної алкогольної та тютюнової продукції для Duty Free.
За задумом Мінцифри, кожен продукт матиме електронну акцизну марку, виражену двовимірним DataMatrix-кодом. Виробники та імпортери самостійно зможуть:
Отже, підакцизний алкоголь та тютюнові вироби перебуватимуть на автоматичному обліку й матимуть обов’язкове цифрове маркування.
Система еАкциз почне діяти в Україні вже з січня 2026 року.
Після запровадження еАкцизу, кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.
Для цього достатньо буде просканувати електронну акцизну марку через застосунок "Дія" і звірити його дані:
Раніше ми розповідали, чому пиво в Україні може потрапити під заборону.