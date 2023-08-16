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Пить не будем. Пиво и водка взлетели в цене: сколько сейчас стоит алкоголь в Украине

Цены на алкоголь 2023 в Украине (фото: Alexander Aksakov/Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

За период декабрь 2022-июль 2023 года в Украине существенно подорожали алкогольные напитки. Постепенно цены растут на приблизительно 10 гривен для каждого вида спиртного.

Какая сейчас средняя стоимость на алкоголь - читайте ниже в материале Styler.

Текущая стоимость

По состоянию на июль 2023 года алкоголь в Украине в среднем стоит:

  • водка (0,5 литра) - 120,44 гривны
  • столовые отечественные вина (0,75 л) - 109,54 гривны
  • пиво отечественных марок (0,5) - 31,26 гривны

Для сравнения приведем цены на эти самые алкогольные напитки в декабре 2022 года:

  • водка (0,5 литра) - 117,03 гривны
  • столовые отечественные вина (0,75 л) - 95,57 гривны
  • пиво отечественных марок (0,5) - 28,54 гривны

То есть водка в среднем подорожала на 3,41 гривны, вина - на 13,97 гривны, пиво - на 2,72 гривны.

Как изменились цены на алкоголь в Украине (скриншот: Styler)

В Украине заработает новый акциз

Система будет работать с использованием технологии Track&Trace, что позволит отслеживать маршрут всех алкогольных и табачных изделий.

Таким образом, государство будет получать полную информацию о всей цепочке поставки продукции и сможет анализировать объемы, доходящие до полок магазинов.

Одним из самых больших антикоррупционных шагов еАкциза должна стать обязательная маркировка подакцизной алкогольной и табачной продукции для Duty Free.

По замыслу Минцифры каждый продукт будет иметь электронную акцизную марку, выраженную двумерным DataMatrix-кодом. Производители и импортеры самостоятельно смогут:

  • генерировать электронную акцизную марку в цифровой системе прослеживаемости еАкциз
  • наносить ее на каждую бутылку алкоголя или пачку сигарет

Следовательно, подакцизный алкоголь и табачные изделия будут находиться на автоматическом учете и будут иметь обязательную цифровую маркировку.

Система еАкциз начнет действовать в Украине уже с января 2026 года.

После введения еАкциза каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить легальность происхождения товара.

Для этого достаточно будет просканировать электронную акцизную марку через приложение "Дія" и сверить его данные:

  • название
  • производителя
  • место производства
  • магазин, где продается товар
  • код маркировки, который можно сверить с нанесенным на марку
  • статус электронной акцизной марки

Раньше мы рассказывали, почему пиво в Украине может попасть под запрет.

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