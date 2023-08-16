Пить не будем. Пиво и водка взлетели в цене: сколько сейчас стоит алкоголь в Украине

За период декабрь 2022-июль 2023 года в Украине существенно подорожали алкогольные напитки. Постепенно цены растут на приблизительно 10 гривен для каждого вида спиртного.
Какая сейчас средняя стоимость на алкоголь - читайте ниже в материале Styler.
По состоянию на июль 2023 года алкоголь в Украине в среднем стоит:
Для сравнения приведем цены на эти самые алкогольные напитки в декабре 2022 года:
То есть водка в среднем подорожала на 3,41 гривны, вина - на 13,97 гривны, пиво - на 2,72 гривны.
Как изменились цены на алкоголь в Украине (скриншот: Styler)
Система будет работать с использованием технологии Track&Trace, что позволит отслеживать маршрут всех алкогольных и табачных изделий.
Таким образом, государство будет получать полную информацию о всей цепочке поставки продукции и сможет анализировать объемы, доходящие до полок магазинов.
Одним из самых больших антикоррупционных шагов еАкциза должна стать обязательная маркировка подакцизной алкогольной и табачной продукции для Duty Free.
По замыслу Минцифры каждый продукт будет иметь электронную акцизную марку, выраженную двумерным DataMatrix-кодом. Производители и импортеры самостоятельно смогут:
Следовательно, подакцизный алкоголь и табачные изделия будут находиться на автоматическом учете и будут иметь обязательную цифровую маркировку.
Система еАкциз начнет действовать в Украине уже с января 2026 года.
После введения еАкциза каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить легальность происхождения товара.
Для этого достаточно будет просканировать электронную акцизную марку через приложение "Дія" и сверить его данные:
Раньше мы рассказывали, почему пиво в Украине может попасть под запрет.