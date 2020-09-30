Питающее Севастополь озеро превратилось в "лужицу": появились печальные фото

В оккупированном Крыму существенно высохло стратегически важное водохранилища, которое поило население Севастополя. На полуострове в течение всего летнего сезона сохраняется печальная ситуация с водоснабжением. Масштабная экологическая катастрофа уже полностью высушила несколько озер. Фото "лужицы" вместо ранее крупного водохранилища показали в сети Twitter.

Как написал в Twitter блогер Wasily Crimea, совсем скоро без воды могут остаться жители оккупированного Севастополя.

В частности, он показал фотографии высыхаюшего Чернореченского водохранилища.

"Питающее Севастополь Чернореченское водохранилище приближается к состоянию "лужица" (хотя до состояния Симферопольского пока не дошло)", - написал он и опубликовал фотографии с места событий.

В Крыму высохло стратегически важное водохранилище (фото: Wasily Crimea)

Напомним, что ранее в Крыму в Солнечной Долине полностью высохло одно из самых красивых озер в Украине. Засуха и отсутствие мер по восполнению водоема со стороны оккупантов привели к полному исчезновению озера Три Сестры.

Также мы сообщали, что в Крыму высохло живописное розовое озеро Сасык-Сиваш, которое любили все туристы. Оно расположено между городами Евпатория и Саки.

Ранее под Житомиром произошла жуткая экологическая катастрофа, из-за которой в реке Роставица за один день подохли тысячи рыбин. Местные жители уверены, что в этом виноват молокозавод, который сбрасывает отходы в воду.