В Крыму навсегда исчезло красивейшее озеро: в сети показали грустные пейзажи

В Крыму высохло озеро Три Сестры (коллаж: РБК-Украина)

В сети показали "марсианские" пейзажи на месте озера

В Крыму в Солнечной Долине полностью высохло одно из самых красивых озер в Украине. Засуха и отсутствие мер по восполнению водоема со стороны оккупантов привели к полному исчезновению озера Три Сестры. Сеть возмущается безалаберным отношением так называемых "властей" оккупированного Крыма и показывает действительно печальные пейзажи на месте некогда красивейшего и полного жизни природного сокровища.

В социальной сети Twitter в сообществе RoksolanaToday&КрымUA показали "марсианские" пейзажи из Солнечной Долины.

"Озера Три Сестры больше нет. Совсем. Это Солнечная Долина в Крыму, севернее скалы, а на юг километр до моря, Эчки-даг и Лисья бухта рядом, виноградники. Кратер водоема имел высокую дамбу, из него выходила речка Менэрли-Узень - теперь здесь сухая глина, дно в трещинах, воды нет", - говорится в подписи к снимкам.

В Крыму высохло озеро Три Сестры (фото: RoksolanaToday&КрымUA)

Также в сообществе продемонстрировали фотографии озера еще до оккупации Крыма.

"Озеро Три Сестры. Солнечная Долина. НА ДНЕ... слева (первое фото – ред.) озеро ДО наступления пушной гавани) справа - дно сейчас...", - добавили в сообществе.

В Крыму высохло озеро Три Сестры (фото: RoksolanaToday&КрымUA)

Также, судя по снимкам карты по состоянию на 2019 год, видно, что озеро еще существовало.

Скриншоты

Напомним, в Крыму высохло живописное розовое озеро Сасык-Сиваш, которое любили все туристы. Оно расположено между городами Евпатория и Саки.

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