Питающее Севастополь озеро превратилось в "лужицу": появились печальные фото

В сети показали печальные фото высыхающего водохранилища
В оккупированном Крыму существенно высохло стратегически важное водохранилища, которое поило население Севастополя. На полуострове в течение всего летнего сезона сохраняется печальная ситуация с водоснабжением. Масштабная экологическая катастрофа уже полностью высушила несколько озер. Фото "лужицы" вместо ранее крупного водохранилища показали в сети Twitter.
Как написал в Twitter блогер Wasily Crimea, совсем скоро без воды могут остаться жители оккупированного Севастополя.
В частности, он показал фотографии высыхаюшего Чернореченского водохранилища.
"Питающее Севастополь Чернореченское водохранилище приближается к состоянию "лужица" (хотя до состояния Симферопольского пока не дошло)", - написал он и опубликовал фотографии с места событий.
В Крыму высохло стратегически важное водохранилище (фото: Wasily Crimea)
Напомним, что ранее в Крыму в Солнечной Долине полностью высохло одно из самых красивых озер в Украине. Засуха и отсутствие мер по восполнению водоема со стороны оккупантов привели к полному исчезновению озера Три Сестры.
Также мы сообщали, что в Крыму высохло живописное розовое озеро Сасык-Сиваш, которое любили все туристы. Оно расположено между городами Евпатория и Саки.
Ранее под Житомиром произошла жуткая экологическая катастрофа, из-за которой в реке Роставица за один день подохли тысячи рыбин. Местные жители уверены, что в этом виноват молокозавод, который сбрасывает отходы в воду.