Питання про Крим ледь не коштувало їм кар'єри: що стало з сестрами Опанасюк з дуету Anna Maria

Кар'єра Anna Maria

Сестри почали співати з дитинства, а також закінчили музичну школу за класом фортепіано. Окрім вокалу, також займалися танцями, брали участь у змаганнях та ставали чемпіонками з хіп-хопу.

Після закінчення Академії естрадного та циркового мистецтва (факультет естрадного співу), згодом виступили з першою сольною концертною програмою.

Близько року співачки співпрацювали з продюсером-путіністом Юрієм Бардишем і випустили разом з ним кліп на пісню "Вечером в пятницу", написану Іваном Дорном. Бардаш, як відомо, підтримує російську агресію проти України, виїхав до Росії та вже встиг отримати паспорт країни-окупанта.

З 2012 року виконавиці почали співпрацювати з іншим продюсером та записали з ним сингл "Beautiful". Вони також стали гастролювати як в Україні, так і за кордоном, зокрема в Іспанії, Німеччині, Туреччині, Азербайджані, Єгипті, Вірменії, Казахстані, Росії, Франції, Італії та інших країнах.

Сестри-близнючки Анна та Марія (фото: instagram.com/annamariaduet)

Нацвідбір на "Євробачення-2019" та питання про Крим

У 2019 році Анна і Марія взяли участь у Національному відборі на "Євробачення" з власною піснею "My Road". Їм вдалося потрапити до фіналу, проте здобути перемогу вони не змогли. Не в останню чергу це пов'язано з політичним скандалом, адже того ж року співачки дали інтерв'ю, під час якого не могли чітко відповісти на питання "Чий Крим?".

Так, у лютому, після виходу у фінал, Анна і Марія дали інтерв'ю Роману Скрипіну для програми "Prime. Скрипін". Під час розмови вони заявили, що Україна просто "втратила Крим" і що "Крим їхній дім".

У тому ж інтерв'ю виконавиці сказали, що "Україна не веде війну з Росією", а конфлікт має назву "АТО". На прохання ведучого відповісти, чи вважають вони, що РФ окупувала Крим, сестри заявили, що вони "поза політикою", аби відповідати на складні питання. Також артистки запевняли, що не стануть виступати перед Володимиром Путіним.

У фіналі Нацвідбору дует повідомляв, що у РФ вони вже не виступають.

Інший скандал

Окрім того, з іменем дівчат пов'язаний ще один скандал. У червні 2014 року разом із російським актором-пропагандистом Іваном Охлобистіним вони стали обличчям бренду російської фірми одягу "Baon" під гаслом "Російський бренд і дует з України".

Після зустрічі з Охлобистіним у Москві зірки заявили, що відмовилися від участі у проєкті. Вони пояснили, що на пресконференції Охлобистін з'явився у футболці терористичної організації ДНР та з автоматом.

Що відомо про батьків дуету Anna Maria

В Україні проти батьків співачок Лариси та Олександра Панасюників було відкрито кримінальні провадження за державну зраду та перехід на службу тимчасової окупаційної влади РФ у Криму.

Обоє працювали в окупаційній владі, а після фіналу Нацвідбору на "Євробачення" сестри заявляли, що не збираються засуджувати позицію батьків і що вони залишаються для них батьками, хоч і між ними є розбіжності у поглядах.

Також відомо, що музиканти продовжували навідуватися до батьків на окуповані території. Лариса Миколаївна Панасюк прийняла громадянство РФ, перейшла на роботу, працювала заступником голови Ради міністрів та отримала нагороду - медаль Міноборони РФ "За повернення Криму". Жінка померла у жовтні минулого року, їй було 60 років.

Батько співачок Олександр Панасюк після анексії Криму РФ перейшов на службу до агресорів як суддя. Через це Генпрокуратура України розпочала щодо нього кримінальне провадження відповідно до статті 111 частини 1 - "державна зрада".

мати співачок померла у жовтні минулого року (фото: Wikipedia)

Позиція дуету Anna Maria після початку повномасшабної війни

Попри скандальні заяви, сказані раніше, у лютому 2022 року співачки продемонстрували повністю проукраїнську позицію, а також нарешті змогли відповісти на питання "Чий Крим?".

"Крим - це Україна. І інакше бути не може. Був, є і буде Україною. Деякими своїми діями і словами не пишаємося. Ми - українки. Ми були, є і будемо. У Анни є коханий чоловік, теж військовий ЗСУ. Ми хочемо подякувати кожному захиснику, кожній захисниці, які не шкодують свого життя", - нарешті визначилися зірки сцени.

Як можна побачити із їхніх соцмереж нині, виконавиці демонструють підтримку своїй країні, проводять благодійні заходи, виступають у прифронтових зонах, а також ведуть свої соцмережі українською мовою.

За сторінкою співачок в Instagram стежать майже 15 тисяч користувачів, і нерідко на своїх подіях вони з'являються у синьо-жовтих вбраннях та з українськими стягами.

"Об'їхали багато позицій, військових госпіталів та медичних пунктів. Нам хотілося особисто приїхати до хлопців на передову, щоб подякувати їм. Вважаємо, що це призначення артиста у воєнний час. Коли бачиш все на власні очі, щось перевертається в свідомості. Ти розумієш, яка висока ціна свободи, незалежності і Перемоги", - говрили Анна та Марія.

Після початку повномасштабної війни співачки продемонстрували проукраїнську позицію (фото: instagram.com/annamariaduet)