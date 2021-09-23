Питание в поезде "Интерсити" разнесли в пух и прах: "тесто похоже на размокшую бумагу" (фото)

Так, девушка жалуется, что давно не ела такой "вкусной" еды.

"Оказывается, что хот-доги теперь берут замороженные и просто разогревают в микроволновке, а не готовят на месте, как это было раньше. Из-за чего тесто похоже на размокшую бумагу. В ланч-боксе - несколько ложек риса, пару кусочков курицы и один - брокколи, это в основном блюде. И все это какое-то никакое. Ну там еще кекс, ладно, он был ок", - пишет она.

Кроме того, даже сырные шарики оказались невкусными. Девушка долго не могла понять в чем дело, но потом оказалось, что в их составе масло пальмовое и рапсовое.

Пассажирка пожаловалась на питание в поезде "Интерсити +" (facebook.com/oleksandra.horchynska)

Под заметкой руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко рассказал, что сейчас меню ланч-боксов на стадии обновления.

"Спасибо за фидбек, меню ланч-боксов сейчас как раз обновляем. А вот по хот-догам проблема глубже, потому что в ковидных условиях все поставляется герметично запаянным. Исправимся", - пишет руководитель.

Кроме того, под заметкой пользователи оставили множество комментариев. В частности, они жалуются на питание, Wi-Fi и скорость поезда.