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Пассажир разнес "комфорт" в вагонах Укрзализныци: "сиденья просижены до гвоздей" (фото)

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Среда 15 сентября 2021 09:05
Пассажир разнес "комфорт" в вагонах Укрзализныци: "сиденья просижены до гвоздей" (фото) Емови в поезде "Укрзализныци" возмутили украинца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Пассажир "Укрзализныци", который ехал из Херсона во Львов, пожаловался на условия в вагоне. В частности, он говорит, что вагон старый и очень грязный.

Об этом в Instagrami написал пользователь "sazonov.84"

По его словам, в поезде дышать было нечем, а из сидений торчали гвозди.

"Путешествуй как король. Вагоны ну точно мои ровесники, все старое и грязное. Тепловоз просто древний (72-го года выпуска), коптит, в вагоне дышать нечем. Сиденья просижены до жесткости алмазов, причем периодически из этих алмазов торчат маленькие коварные гвоздики, которые легко сделают из ваших брюк модные хипстерские траузеры", - написал пассажир.

Также он добавил, что альтернативы, как добраться, у украинца не было.

"Впрочем, заткнем уши кусочками пены, что торчит вдоволь из старых оконных рам и не будем спорить", – пожаловался пассажир.

Уже несколько лет "Укрзализныця" находится в кризисном состоянии из-за неэффективной работы топменеджмента и высокого уровня коррупции. По итогам 2020 года "Укрзализныця" получила почти 12 млрд грн убытков и оказалась на грани дефолта. Как говорят эксперты, инфраструктура "Укрзализныци" должна быть модернизирована.

В комментариях пользователи шокированы от условий в поездах "Укрзализныци".

  • Какой ужас;
  • Паровоз выглядит эпично;
  • Раритет какой-то;
  • Слава Героям - железнодорожникам;
  • Думаю наладится с поездами;
  • Я такого еще не видел, это точно. Думал и не увижу.

Ранее мы сообщали, что в Сети высмеяли "креатив" работников Укрзализныци. В частности, люстру к потолку прилепили медицинским пластырем от мозолей.

Также мы писали, что в вагоне Укрзализныци нашли уникальный "адский" туалет.

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Укрзализныця
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