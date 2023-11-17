Пітахая, ківано і ще 9 незвичних фруктів, які треба скуштувати. Чим корисні і які ціни

У низці маркетів і спеціалізованих магазинів українці можуть купити оригінальні екзотичні плоди й тропічні фрукти. Смакують вони по-різному і коштують не завжди дешево, проте їх варто спробувати кожному.

При підготовці матеріалу було використано джерела: Fruit Time, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які екзотичні плоди чим корисні для людини й скільки вони коштують в Україні.

Пітахая

Пітахая (пітая, пітахайя, драконячий фрукт) - плід рослин із родини кактусових. Може бути рожевим (з білим чи рожевим м'якушем) або жовтим.

На смак цей плід нагадує щось середнє між ківі та інжиром. Має насичений аромат.

Їсти пітахаю можна як в натуральному вигляді, так і у складі десертів, фруктових салатів, коктейлів (варто лиш очистити плід від шкірки).

Чим корисна:

виводить з організму токсини й шлаки

сприяє нормалізації вмісту цукру в крові

зміцнює імунну систему

нейтралізує неприємні відчуття при багатьох хронічних захворюваннях

Вартість в Україні - орієнтовно від 200 до 400 грн (за штуку).

Рожева пітахая (фото: Wikipedia)

Ківано

Ківано (рогата диня, огірок африканський) - плід трав'янистих ліан з родини гарбузових.

На смак цей фрукт нагадує суміш банана й огірка з цитрусовим присмаком.

Їсти ківано можна як в натуральному вигляді, так і у складі салатів, морозива, коктейлів. Перед вживанням цей плід потрібно розрізати навпіл, після чого ложечкою вичерпати соковиту м'якоть.

Чим корисний:

стабілізує артеріальний тиск

покращує обмін речовин

розріджує кров

активізує мозкову діяльність

зміцнює імунітет

Вартість в Україні - орієнтовно від 120 до 250 грн (за штуку).

Ківано - рогата диня (фото: Wikipedia)

Черімоя

Черімоя (черімойя, шерімоя, аннона, гравіола) - плід однойменного дерева з родини аннонових.

На смак цей фрукт солодкий та ніжний, з вершковими нотками. Нагадує одночасно полуницю, банан, ананас і папаю.

Їсти черімою можна як в натуральному вигляді, так і у складі салатів, десертів, смузі й коктейлів. Перед вживанням плід потрібно розрізати навпіл і виймати м'якоть ложкою.

Чим корисна:

має антибактеріальний ефект

нормалізує роботу органів травлення

відновлює клітини печінки

покращує функцію нирок

нормалізує роботу нервової системи

Вартість в Україні - орієнтовно від 130 до 260 грн (за штуку).

Насіння черімої - токсичне, його краще не їсти (фото: freshmart.com.ua)

Пепіно

Пепіно (динна груша, солодкий огірок, кечуа, аймара) - плід гіллястих чагарників з родини пасльонових.

На смак цей фрукт нагадує суміш дині та груші. М'якоть у стиглого плоду соковита й солодка (кисло-солодка).

Їсти пепіно можна як в натуральному свіжому вигляді, так і після теплової обробки. Фрукт може бути чудовим доповненням до риби, м'яса, птиці. З нього готують соуси, десерти, салати, джеми, навіть перші страви.

Чим корисний:

прискорює регенерацію органів (зокрема печінки й нирок)

стабілізує роботу серцево-судинної системи

зміцнює судини

покращує роботу шлунково-кишкового тракт

знижує ризик появи онкологічних захворювань

Вартість в Україні - орієнтовно від 100 до 200 грн (за штуку).

Солодка динна груша (фото: Wikipedia)

Лічі

Лічі (лічжі, ліджі, китайська слива) - однонасінна ягода - плід дерева з родини сапіндових. В індії лічі називають "плодом кохання", оскільки вважають її натуральним афродизіаком. Сушені плоди у різних країнах називають "горіхами літчі".

На смак ягоди лічі нагадують виноград. Водночас відчувається присмак ківі, полуниці, цитрусових і м'яти.

Їсти ці плоди найкраще у свіжому вигляді. Проте їхня шкірка й кісточки - непридатні до їжі. Дехто полюбляє виготовляти з лічі варення чи джеми. Добре смакує вона й у десертах чи фруктових салатах.

Чим корисна:

знижує ризик розвитку атеросклерозу

виводить з організму поганий холестерин та інші небезпечні речовини

запобігає захворюванням серцево-судинної системи

нормалізує роботу нервової системи

сповільнює процес старіння організму, покращує роботу мозку

Вартість в Україні - орієнтовно від 1000 до 1300 грн (за кілограм).

Чистити шкірку лічі радять як шкаралупу в яйцях (фото: Wikipedia)

Мангостан

Мангостан (мангустан, мангостін, гарцинія, мангкут) - плоди дерева з родини клузієвих.

На смак ці плоди соковиті й кисло-солодкі. Декому вони нагадують щось середнє між ананасом, виноградом, суницею та персиком.

Їсти мангостан найкраще в натуральному вигляді. Додавати можна до страв з фруктів чи овочів. Інколи з нього готують пюре й начинку для випічки. Додають до складу соусів, десертів.

Чим корисний:

підвищує імунну опірність організму

знищує шкідливі бактерії

бореться з грибковими захворюваннями різного походження

нормалізує роботу більшості систем організму

має антиоксидантну дію

Вартість в Україні - орієнтовно від 800 до 1200 грн (за кілограм).

Стиглий плід зберігається впродовж всього кількох днів (фото: Wikipedia)

Карамбола

Карамбола (карамболь, старфрут, тропічна зірка, зоряне яблуко, п'ятий кут) - плоди дерева з родини квасеницевих.

Смак цих плодів залежить від регіону, в якому вони були зібрані. У маркетах часто трапляються недостиглі карамболи, які мають кислий смак. Якщо ж купувати повністю стиглий варіант, у відтінках смаку можна "зустріти" яблуко, аґрус, виноград і апельсин.

Їсти карамболу найкраще в натуральному вигляді. З цих плодів роблять також прикраси для столу чи напоїв. Їх додають у фруктові й овочеві салати, м'ясні чи рибні страви, солодощі.

Чим корисна:

поліпшує травлення

нормалізує роботу нервової системи

підвищує гемоглобін

виводить з організму шкідливі речовини

зміцнює імунітет

Вартість в Україні - орієнтовно від 120 до 150 грн (за штуку).

Зірочки прекрасні як ззовні, так і на смак (фото: Wikipedia)

Гранаділла

Гранаділла (страстоцвіт їстівний, пасифлора їстівна) - плоди швидкорослих ліан з родини пасифлорових.

На смак ці плоду дуже солодкі, з легким кислуватим присмаком (трохи схожим на смак дині).

Їсти гранаділлу можна сирою. Для цього плід потрібно розрізати на дві половинки. М'якоть разом із насінням вичерпується ложечкою, оскільки насіння також їстівне й смачне. Плоди ліани використовують також для приготування десертів, джемів і випічки.

Чим корисна:

регулює обмін речовин

допомагає при авітамінозі, нервовому виснаженні

регулює сон, бореться з депресією

посилює імунітет

Вартість в Україні - орієнтовно від 120 до 170 грн (за штуку).

Засушене листя цих ліан заварюють як чай (фото: freshmart.com.ua)

Тамарілло

Тамарілло (тамарільйо) - плоди рослини з родини пасльонових. Її ще називають томатним деревом, мамаморо, або цифомандра бурячна.

На смак цей фрукт солодко-солоний, з кислинкою. Нагадує аґрус, томат, смородину та маракую одночасно.

Їсти його найкраще в натуральному вигляді, але дехто надає перевагу консервованим плодам. У різних кухнях світу з тамарілло готують також смузі, соуси, супи, рагу.

Чим корисний:

нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту

очищає організм від шлаків

стабілізує нервову систему

виводить з організму зайві рідини

попереджує захворювання серцево-судинної системи

зміцнює імунітет

Вартість в Україні - орієнтовно від 130 до 150 грн (за штуку).

Цей фрукт корисний для всіх (фото: Wikipedia)

Салак

Салак (салакка, зміїний фрукт) - плоди однойменної пальмової рослини родом з Яви та Суматри.

Цей фрукт вирізняється унікальним освіжаючим смаком, який нагадує смак банана й ананаса з легким горіховим присмаком.

В їжу вживається у свіжому вигляді - очищеним від цедри. З нього можна готувати салати, коктейлі та десерти. Рідше зустрічається в рецептах страв із м'яса й риби.

Чим корисний:

запобігає авітамінозу, посилює імунітет

налагоджує роботу шлунково-кишкового тракту

запобігає офтальмологічним захворюванням

запобігає серцево-судинним патологіям

підвищує мозкову діяльність

Вартість в Україні - орієнтовно від 1100 до 1300 грн (за кілограм).

Кісточки салака - неїстівні (фото: Wikipedia)

Рамбутан

Рамбутан (волохатий фрукт, нефеліум) - плоди вічнозеленого тропічного дерева з родини сапіндових.

Їстівною є лише м'якоть цього фрукта (шкірка - волохата, кісточка - отруйна). На смак вона дуже солодка й соковита, дещо нагадує виноград.

Найчастіше ці плоди їдять сирими, надкушуючи м'якоть мов яблуко, чи грушу. Рамбутан чудово втамовує спрагу.

Чим корисний:

запобігає патологіям серця й судин

підвищує опір організму до застуд, грипу, ГРВІ

нормалізує обмін речовин

запобігає депресіям, безсонню, мігреням

стабілізує роботу шлунково-кишкового тракту

Вартість в Україні - орієнтовно від 1200 до 1450 грн (за кілограм).

Стиглі плоди можуть бути трьох кольорів (фото: Wikipedia)