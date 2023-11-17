Питахайя, кивано и еще 9 необычных фруктов, которые нужно попробовать. Чем полезны и какие цены
В некоторых маркетах и специализированных магазинах украинцы могут купить оригинальные экзотические плоды и тропические фрукты. На вкус все они разные и стоят не всегда дешево, однако их стоит попробовать каждому.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие экзотические плоды чем полезны для человека и сколько они стоят в Украине.
При подготовке материала были использованы источники: Fruit Time, Wikipedia.
Питахайя
Питахайя (питая, драконий фрукт) - плод растений из семейства кактусовых. Может быть розовый (с белой или розовой мякотью) или желтый.
По вкусу этот плод напоминает нечто среднее между киви и инжиром. Обладает насыщенным ароматом.
Есть питахайю можно как в натуральном виде, так и в составе десертов, фруктовых салатов, коктейлей (стоит только очистить плод от кожуры).
Чем полезна:
- выводит из организма токсины и шлаки
- способствует нормализации содержания сахара в крови
- укрепляет иммунную систему
- нейтрализует неприятные ощущения при многих хронических заболеваниях
Стоимость в Украине - ориентировочно от 200 до 400 грн (за штуку).
Розовая питахайя (фото: Wikipedia)
Кивано
Кивано (рогатая дыня, огурец африканский) - плод травянистых лиан из семейства тыквенных.
По вкусу этот фрукт напоминает смесь банана и огурца с цитрусовым привкусом.
Есть кивано можно как в натуральном виде, так и в составе салатов, мороженого, коктейлей. Перед употреблением этот плод нужно разрезать пополам, после чего ложечкой черпать сочную мякоть.
Чем полезен:
- стабилизирует артериальное давление
- улучшает обмен веществ
- разжижает кровь
- активизирует мозговую деятельность
- укрепляет иммунитет
Стоимость в Украине - ориентировочно от 120 до 250 грн (за штуку).
Кивано - рогатая дыня (фото: Wikipedia)
Черимойя
Черимойя (шеримоя, аннона, гравиола) - плод одноименного дерева из семейства аноновых.
По вкусу этот фрукт сладкий и нежный, со сливочными нотками. Напоминает одновременно клубнику, банан, ананас и папайю.
Кушать черимойю можно как в натуральном виде, так и в составе салатов, десертов, смузи и коктейлей. Перед употреблением плод нужно разрезать пополам и вынимать мякоть ложкой.
Чем полезна:
- обладает антибактериальным эффектом
- нормализует работу органов пищеварения
- восстанавливает клетки печени
- улучшает функцию почек
- нормализует работу нервной системы
Стоимость в Украине - ориентировочно от 130 до 260 грн (за штуку).
Семена черимойи - токсичны, их лучше не есть (фото: freshmart.com.ua)
Пепино
Пепино (дынная груша, сладкий огурец, кечуа, аймара) - плод ветвистых кустарников из семейства пасленовых.
По вкусу этот фрукт напоминает смесь дыни и груши. Мякоть у спелого плода сочная и сладкая (кисло-сладкая).
Есть пепино можно как в натуральном свежем виде, так и после тепловой обработки. Фрукт может быть отличным дополнением к рыбе, мясу, птице. Из него готовят соусы, десерты, салаты, джемы, даже первые блюда.
Чем полезен:
- ускоряет регенерацию органов (в том числе печени и почек)
- стабилизирует работу сердечно-сосудистой системы
- укрепляет сосуды
- улучшает работу желудочно-кишечного тракта
- снижает риск появления онкологических заболеваний
Стоимость в Украине - ориентировочно от 100 до 200 грн (за штуку).
Сладкая дынная груша (фото: Wikipedia)
Личи
Личи (личжи, лиджи, китайская слива) - односемянная ягода - плод дерева из семейства сапиндовых. В индии личи называют "плодом любви", поскольку считают ее натуральным афродизиаком. Сушеные плоды в разных странах называют "орехами литчи".
По вкусу ягоды личи напоминают виноград. В то же время ощущается привкус киви, клубники, цитрусовых и мяты.
Есть эти плоды лучше в свежем виде. Однако их кожура и косточки - непригодны к еде. Некоторые любят изготавливать из личи варенья или джемы. Она хорошо смотрится также в десертах или фруктовых салатах.
Чем полезна:
- снижает риск развития атеросклероза
- выводит из организма плохой холестерин и другие опасные вещества
- предотвращает заболевания сердечно-сосудистой системы
- нормализует работу нервной системы
- замедляет процесс старения организма, улучшает работу мозга
Стоимость в Украине - ориентировочно от 1000 до 1300 грн (за килограмм).
Чистить кожицу личи советуют как скорлупу в яйцах (фото: Wikipedia)
Мангостан
Мангостан (мангустан, мангостин, гарциния, мангкут) - плоды дерева из семейства клузиевых.
По вкусу эти плоды сочные и кисло-сладкие. Кое-кому они напоминают нечто среднее между ананасом, виноградом, земляникой и персиком.
Есть мангостан лучше всего в натуральном виде. Добавлять можно в блюда из фруктов или овощей. Иногда из него готовят пюре и начинку для выпечки. Добавляют в состав соусов, десертов.
Чем полезен:
- повышает иммунную сопротивляемость организма
- уничтожает вредные бактерии
- борется с грибковыми заболеваниями разного происхождения
- нормализует работу большинства систем организма
- оказывает антиоксидантное действие
Стоимость в Украине - ориентировочно от 800 до 1200 грн (за килограмм).
Спелый плод сохраняется всего несколько дней (фото: Wikipedia)
Карамбола
Карамбола (карамболь, старфрут, тропическая звезда, звездное яблоко, пятый угол) - плоды дерева из семейства квасеничных.
Вкус этих плодов зависит от региона, где они были собраны. В маркетах часто встречаются недозрелые карамболы, обладающие кислым вкусом. Если же покупать полностью спелый вариант, в оттенках вкуса можно "встретить" яблоко, крыжовник, виноград и апельсин.
Есть карамболу лучше всего в натуральном виде. Из этих плодов делают украшения для стола или напитков. Их добавляют во фруктовые и овощные салаты, мясные или рыбные блюда, сладости.
Чем полезна:
- улучшает пищеварение
- нормализует работу нервной системы
- повышает гемоглобин
- выводит из организма вредные вещества
- укрепляет иммунитет
Стоимость в Украине - ориентировочно от 120 до 150 грн (за штуку).
Звездочки прекрасны как снаружи, так и по вкусу (фото: Wikipedia)
Гранадилла
Гранадилла (страстоцвет съедобный, пассифлора съедобная) - плоды быстрорастущих лиан из семейства пассифлоровых.
На вкус эти плоды очень сладкие, с легким кисловатым привкусом (чуть-чуть похожим на вкус дыни).
Есть гранадиллу можно сырой. Для этого плод нужно разрезать на две половинки. Мякоть вместе с семенами черпается ложечкой, поскольку семена тоже съедобные и вкусные. Плоды лианы используют также для приготовления десертов, джемов и выпечки.
Чем полезна:
- регулирует обмен веществ
- помогает при авитаминозе, нервном истощении
- регулирует сон, борется с депрессией
- усиливает иммунитет
Стоимость в Украине - ориентировочно от 120 до 170 грн (за штуку).
Засушенные листья этих лиан заваривают как чай (фото: freshmart.com.ua)
Тамарилло
Тамарилло (тамарильо) - плоды растения из семейства пасленовых. Его еще называют томатным деревом, мамаморо, или цифомандра свекольная.
По вкусу этот фрукт сладко-соленый, с кислинкой. Напоминает крыжовник, томат, смородину и маракую одновременно.
Есть его лучше всего в натуральном виде, но некоторые предпочитают консервированные плоды. В разных кухнях мира из тамарилло готовят также смузи, соусы, супы, рагу.
Чем полезен:
- нормализует работу желудочно-кишечного тракта
- очищает организм от шлаков
- стабилизирует нервную систему
- выводит из организма лишние жидкости
- предупреждает заболевания сердечно-сосудистой системы
- укрепляет иммунитет
Стоимость в Украине - ориентировочно от 130 до 150 грн (за штуку).
Этот фрукт полезен всем (фото: Wikipedia)
Салак
Салак (салакка, змеиный фрукт) - плоды одноименного пальмового растения родом с Явы и Суматры.
Этот фрукт отличается уникальным освежающим вкусом, напоминающим вкус банана и ананаса с легким ореховым привкусом.
В пищу употребляется в свежем виде - очищенным от цедры. Из него можно готовить салаты, коктейли и десерты. Реже встречается в рецептах блюд из мяса и рыбы.
Чем полезен:
- предотвращает авитаминоз, усиливает иммунитет
- налаживает работу желудочно-кишечного тракта
- предотвращает офтальмологические заболевания
- предотвращает сердечно-сосудистые патологии
- повышает мозговую деятельность
Стоимость в Украине - ориентировочно от 1100 до 1300 грн (за килограмм).
Косточки салака - несъедобные (фото: Wikipedia)
Рамбутан
Рамбутан (мохнатый фрукт, нефелиум) - плоды вечнозеленого тропического дерева из семейства сапиндовых.
Съедобна только мякоть этого фрукта (кожура - мохнатая, косточка - ядовитая). На вкус она очень сладкая и сочная, немного напоминает виноград.
Чаще всего эти плоды едят сырыми, откусывая мякоть как яблоко, или грушу. Рамбутан прекрасно утоляет жажду.
Чем полезен:
- предотвращает патологии сердца и сосудов
- повышает сопротивление организма к простудам, гриппу, ОРВИ
- нормализует обмен веществ
- предотвращает депрессии, бессонницу, мигрени
- стабилизирует работу желудочно-кишечного тракта
Стоимость в Украине - ориентировочно от 1200 до 1450 грн (за килограмм).
Спелые плоды могут быть трех цветов (фото: Wikipedia)
Напомним, ранее мы рассказывали, какая разница между хурмой, шароном, корольком и персимоном.
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