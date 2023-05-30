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Пісочне печиво "з нічого": півкіло смакоти всього за 28 гривень

Як приготувати бюджетне пісочне печиво (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Бюджетні рецепти з нинішніми цінами на продукти - просто рятівне коло. Одним з таких є просте пісочне печиво, на приготування якого піде мінімум часу і грошей, а на виході ми отримаємо півкіло смакоти.

Рецептом поділилася кулінарка Лілія Цвіт на своєму каналі YouTube.

Складники і вартість:

  • яйце - 1 шт. (3 грн)
  • вода - 100 мл
  • олія - 100 мл (7 грн)
  • ван.цукор - 2 п. по 16 г (5 грн)
  • борошно - 330 г +~ 20 г (6 грн)
  • розпушувач - 2 ч. л. (3 грн)
  • цукрова пудра - 50 г (4 грн)

Усього: 28 грн.

*Вартість розрахована на вказану в рецепті кількість продукту. Ціни взяті з мережі АТБ станом на 29 травня 2023.

На виході, за словами кулінарки, ми отримаємо близько півкіло печива.

Покрокове приготування

Змішайте в мисці яйце, воду і олію. Додайте ванільний цукор і перемішайте.

Двома частинами додайте борошно з розпушувачем. Замісіть руками м'яке еластичне тісто. Відривайте від тіста невеликі шматочки і викладайте на встелене пергаментним папером деко.

Випікайте при температурі протягом 170 градусів близько 30 хвилин.

Одразу після випікання тепле печиво запаніруйте у цукровій пудрі. Смачного!

Раніше ми писали, як приготувати дуже смачний домашній хліб.

Крім того дізнайтеся, чи обов'язково просіювати борошно для випічки.

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