Пісочне печиво "з нічого": півкіло смакоти всього за 28 гривень

Бюджетні рецепти з нинішніми цінами на продукти - просто рятівне коло. Одним з таких є просте пісочне печиво, на приготування якого піде мінімум часу і грошей, а на виході ми отримаємо півкіло смакоти.
Рецептом поділилася кулінарка Лілія Цвіт на своєму каналі YouTube.
Усього: 28 грн.
*Вартість розрахована на вказану в рецепті кількість продукту. Ціни взяті з мережі АТБ станом на 29 травня 2023.
На виході, за словами кулінарки, ми отримаємо близько півкіло печива.
Змішайте в мисці яйце, воду і олію. Додайте ванільний цукор і перемішайте.
Двома частинами додайте борошно з розпушувачем. Замісіть руками м'яке еластичне тісто. Відривайте від тіста невеликі шматочки і викладайте на встелене пергаментним папером деко.
Випікайте при температурі протягом 170 градусів близько 30 хвилин.
Одразу після випікання тепле печиво запаніруйте у цукровій пудрі. Смачного!
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