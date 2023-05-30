Песочное печенье "из ничего": полкило вкуснятины всего за 28 гривен

Бюджетные рецепты с нынешними ценами на продукты - просто спасательный круг. Одним из таких есть простое песочное печенье, на приготовление которого уйдет минимум времени и денег, а на выходе мы получим полкило вкуснятины.
Рецептом поделилась кулинар Лилия Цвит на своем канале YouTube.
Всего: 28 грн.
*Стоимость рассчитана на указанное в рецепте количество продукта. Цены взяты из сети АТБ по состоянию на 29 мая 2023 года.
На выходе, по словам кулинарки, мы получим около полукило печенья.
Смешайте в миске яйцо, воду и растительное масло. Добавьте ванильный сахар и перемешайте.
Двумя частями добавьте муку с разрыхлителем. Замесите руками мягкое эластичное тесто. Отрывайте от теста небольшие кусочки и выкладывайте на выстеленный пергаментной бумагой противень.
Выпекайте при температуре в течение 170 градусов около 30 минут.
Сразу после выпечки теплое печенье запанируйте в сахарной пудре. Приятного аппетита!
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