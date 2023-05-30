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Песочное печенье "из ничего": полкило вкуснятины всего за 28 гривен

Как приготовить песочное печенье (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Бюджетные рецепты с нынешними ценами на продукты - просто спасательный круг. Одним из таких есть простое песочное печенье, на приготовление которого уйдет минимум времени и денег, а на выходе мы получим полкило вкуснятины.

Рецептом поделилась кулинар Лилия Цвит на своем канале YouTube.

Составляющие и стоимость:

  • яйцо - 1 шт. (3 грн)
  • вода - 100 мл
  • масло - 100 мл (7 грн)
  • ван.сахар - 2 п. по 16 г (5 грн)
  • мука - 330 г +~ 20 г (6 грн)
  • разрыхлитель - 2 ч. л. (3 грн)
  • сахарная пудра - 50 г (4 грн)

Всего: 28 грн.

*Стоимость рассчитана на указанное в рецепте количество продукта. Цены взяты из сети АТБ по состоянию на 29 мая 2023 года.

На выходе, по словам кулинарки, мы получим около полукило печенья.

Пошаговое приготовление

Смешайте в миске яйцо, воду и растительное масло. Добавьте ванильный сахар и перемешайте.

Двумя частями добавьте муку с разрыхлителем. Замесите руками мягкое эластичное тесто. Отрывайте от теста небольшие кусочки и выкладывайте на выстеленный пергаментной бумагой противень.

Выпекайте при температуре в течение 170 градусов около 30 минут.

Сразу после выпечки теплое печенье запанируйте в сахарной пудре. Приятного аппетита!

Раньше мы писали, как приготовить вкуснейший домашний хлеб.

Кроме того, узнайте, обязательно ли просеивать муку для выпечки.

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