Кращий рецепт домашнього хліба за технологією, про яку мало хто знає

Домашній хліб - ароматний, теплий і з хрумкою скоринкою, що може бути смачніше? Виявляється, приготувати його значно простіше, ніж ви могли думати.

Про незвичну і маловідому технологію розповіла кулінарка Alina FooDee на своєму каналі YouTube.

В чому секрет хліба

За словами кулінарки, в хлібі мало дріжджів, тому він не пахне ними. А завдяки вистоюванню хліба в холодильнику відбувається "холодне бродіння. Хліб виходить більш ароматним та смачним.

Складники:

Живі дріжджі - 5 г (0,5 ч. л. сухих дріжджів)

Цукор - 1 ч. л.

Тепла вода - 300 мл

Оливкова олія - 1 ст. л. (або інша олія)

Сіль - 1 ч. л.

Борошно - 450 г

Покрокове приготування

Розчиніть дріжджі, цукор у теплій воді. Додайте кілька столових ложок борошна в масу, перемішайте і залиште опару в теплому місці на 5-10 хвилин.

Додайте рослинну олію і сіль. Замісіть тісто, поступово додаючи борошно.

Посипте робочу поверхню борошном і ретельно вимісіть тісто до однорідності (5-7 хвилин).

Округліть тісто, перекладіть в посипану борошном миску, накрийте плівкою. Залиште на 2-3 години при кімнатній температурі чи поставте в миску з теплою водою (на 1-2 години).

Викладіть тісто на присипану борошном поверхню. Вимісіть протягом хвилини. Покладіть в глибоку миску чистий рушник з натуральної тканини і добре присипте його борошном.

Тісто розтягніть руками в прямокутник, заверніть в рулет і перекладіть у форму. Зверху добре присипте борошном і накрийте рушником.

Поставте тісто на розстойку в холодильник на ніч (годин на 10). Акуратно перекладіть на вистелене пергаментом деко.

Поставте випікатися в духовку, заздалегідь прогріту до 220 градусів. На дно поставте ємність з кип'ятком, яку треба дістати за 10 хвилин.

Випікайте протягом 35 хвилин і охолодіть на решітці. Наш хліб готовий!