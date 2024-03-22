Пісні голубці з картоплі для Великого посту від відомої кулінарки

Голубці традиційно готують з фаршем та рисом, але начинка насправді може бути будь-яка. Наприклад, у піст можна робити голубці просто з рисом, з гречкою або з картоплею.
Як приготувати пісні голубці з картоплею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео відомої кулінарки Лілії Цвіт.
Заливка:
За допомогою гострого ножа виріжте в капусти качан. Головку занурте у киплячу підсолену воду, пропарте та відділіть листочки. У процесі пропарювання листя має відділятися саме по собі. З кожного пропареного листка зріжте тверді прожилки. Відкладіть у сторону.
Сиру картоплю та 1 велику цибулину почистіть, перебийте в блендері до стану пюре. Покладіть у каструлю, додайте сіль та перець. Перемішайте. Поставте на маленький вогонь та варіть, помішуючи, доки маса не почне гуснути - приблизно 10 хвилин.
Дві великі цибулини почистіть, поріжте та посмажте до золотистого кольору на олії. Додайте до картоплі та перемішайте.
Дно каструлі, в якій будете готувати голубці, вистеліть залишками капусти. На кожен листок капусти викладіть столову ложку начинки, скрутіть у рулетик та підігніть краї всередину. Викладіть голубці в каструлю щільними рядками.
Змішайте в окремій мисці інгредієнти для заливки, залийте голубці. Поставте каструлю з голубцями на маленький вогонь. Після закипання проваріть їх протягом години.
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