Пісні Богдана Сташківа, які залишаться в пам'яті назавжди: "Золотава осінь" та інші

Кращі пісні Богдана Сташківа

"Золотава осінь"

"Причарувала"

"Тільки ти"

"Я одинокий"

"Реквієм"

Хто такий Богдан Сташків

Богдан Сташків - відомий український естрадний співак і народний артист України.

Він народився 21 серпня 1957 року в селі Дички Івано-Франківської області, здобув освіту в Рівненському інституті культури, навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету.

Богдан Сташків (фото: discogs.com)

Богдан Михайлович активно працював у культурній сфері, очолюючи відділ культури Тисменицького району. При цьому завжди співав. Він виграв гран-прі Міжнародного конкурсу вокалістів у Нідерландах, з великим успіхом гастролював у країнах Європи, Канади та США, нагороджений значною кількістю державних нагород, зокрема орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Богдан Сташків (фото: discogs.com)

У 2001 році Сташків започаткував дитячий конкурс-фестиваль "Захід-ХХІ століття", став його директором та меценатом.

З того часу Богдан Михайлович активно займався науковою роботою в галузі мистецтва та культури, а також приділяв багато часу благодійності: допомагав у будівництві та реставрації храмів на Прикарпатті, у Тисмениці за власні кошти спорудив спортивні майданчики для дітей, молоді та ветеранів ЗСУ.

Богдан Сташків (фото: facebook.com/stashkivbogdan)

Регулярно збирав великі зали у всій країні, в тому числі - Національний палац "Україна". З 2014 року активно допомагав українському війську.

Богдан Сташків (фото: facebook.com/stashkivbogdan)

Як загинув Богдан Сташків

Аварія, в якій загинув Сташків, трапилася 7 жовтня 2024 року близько 14:10 на автодорозі Нижні Ворота - Воловець - Міжгір’я в Закарпатській області.

За попередніми даними поліції, 67-річний водій автомобіля BMW (мова йде про Богдана Михайловича) не вибрав безпечної швидкості руху, що призвело до втрати контролю над транспортним засобом. Авто виїхало на узбіччя і перекинулося на дах.

Наслідки ДТП (фото: zk.npu.gov.ua)

Внаслідок аварії співак та 59-річний пасажир загинули на місці. Ще одна пасажирка, 67-річна жінка - дружина артиста, була госпіталізована з місця події. Зараз вона у реанімації й лікарі борються за її життя.

Богдан Сташків (фото: facebook.com/stashkivbogdan)