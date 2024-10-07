Пісні Богдана Сташківа, які залишаться в пам'яті назавжди: "Золотава осінь" та інші

7 жовтня загинув Богдан Сташків - легенда української музики, чиї пісні стали справжнім надбанням нашої культури. Його творчість актуальна і останніми роками користується великою популярністю серед представників різних поколінь.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам згадати найпопулярніші пісні Сташківа, які він лишив по собі.
"Золотава осінь"
"Причарувала"
"Тільки ти"
"Я одинокий"
"Реквієм"
Богдан Сташків - відомий український естрадний співак і народний артист України.
Він народився 21 серпня 1957 року в селі Дички Івано-Франківської області, здобув освіту в Рівненському інституті культури, навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету.
Богдан Сташків (фото: discogs.com)
Богдан Михайлович активно працював у культурній сфері, очолюючи відділ культури Тисменицького району. При цьому завжди співав. Він виграв гран-прі Міжнародного конкурсу вокалістів у Нідерландах, з великим успіхом гастролював у країнах Європи, Канади та США, нагороджений значною кількістю державних нагород, зокрема орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
Богдан Сташків (фото: discogs.com)
У 2001 році Сташків започаткував дитячий конкурс-фестиваль "Захід-ХХІ століття", став його директором та меценатом.
З того часу Богдан Михайлович активно займався науковою роботою в галузі мистецтва та культури, а також приділяв багато часу благодійності: допомагав у будівництві та реставрації храмів на Прикарпатті, у Тисмениці за власні кошти спорудив спортивні майданчики для дітей, молоді та ветеранів ЗСУ.
Богдан Сташків (фото: facebook.com/stashkivbogdan)
Регулярно збирав великі зали у всій країні, в тому числі - Національний палац "Україна". З 2014 року активно допомагав українському війську.
Богдан Сташків (фото: facebook.com/stashkivbogdan)
Аварія, в якій загинув Сташків, трапилася 7 жовтня 2024 року близько 14:10 на автодорозі Нижні Ворота - Воловець - Міжгір’я в Закарпатській області.
За попередніми даними поліції, 67-річний водій автомобіля BMW (мова йде про Богдана Михайловича) не вибрав безпечної швидкості руху, що призвело до втрати контролю над транспортним засобом. Авто виїхало на узбіччя і перекинулося на дах.
Наслідки ДТП (фото: zk.npu.gov.ua)
Внаслідок аварії співак та 59-річний пасажир загинули на місці. Ще одна пасажирка, 67-річна жінка - дружина артиста, була госпіталізована з місця події. Зараз вона у реанімації й лікарі борються за її життя.
Богдан Сташків (фото: facebook.com/stashkivbogdan)
Нагадаємо, що 7 жовтня власник футбольного клубу "Інгулець", одіозний бізнесмен Олександр Поворознюк повідомив про смерть сина, якому було всього 34 роки.