Песни Богдана Сташкива, которые останутся в памяти навсегда: "Золотава осінь" и другие

Лучшие песни Богдана Сташкива

"Золотава осінь"

"Причарувала"

"Тільки ти"

"Я одинокий"

"Реквієм"

Кто такой Богдан Сташкив

Богдан Сташкив - известный украинский эстрадный певец и народный артист Украины.

Он родился 21 августа 1957 в селе Дички Ивано-Франковской области, получил образование в Ровенском институте культуры, учился на юридическом факультете Львовского государственного университета.

Богдан Сташкив (фото: discogs.com)

Богдан Михайлович активно работал в культурной сфере, возглавляя отдел культуры Тисменицкого района. При этом всегда пел. Он выиграл гран-при Международного конкурса вокалистов в Нидерландах, с большим успехом гастролировал в странах Европы, Канады и США, награжден значительным количеством государственных наград, в том числе орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Богдан Сташкив (фото: discogs.com)

В 2001 году Сташков открыл детский конкурс-фестиваль "Захід-ХХІ століття", стал его директором и меценатом.

С тех пор Богдан Михайлович активно занимался научной работой в области искусства и культуры, а также уделял много времени благотворительности: помогал в строительстве и реставрации храмов на Прикарпатье, в Тисменице за свои средства построил спортивные площадки для детей, молодежи и ветеранов ВСУ.

Богдан Сташкив (фото: facebook.com/stashkivbogdan)

Регулярно собирал большие залы по всей стране, в том числе - Национальный дворец "Украина". С 2014 года активно помогал украинской армии.

Богдан Сташкив (фото: facebook.com/stashkivbogdan)

Как погиб Богдан Сташкив

Авария, в которой погиб Сташкив, произошла 7 октября 2024 около 14:10 на автодороге Нижние Ворота - Воловец - Межгорье в Закарпатской области.

По предварительным данным полиции, 67-летний водитель автомобиля BMW (речь идет о Богдане Михайловиче) не выбрал безопасную скорость движения, что привело к потере контроля над транспортным средством. Авто выехало на обочину и опрокинулось на крышу.

Последствия ДТП (фото: zk.npu.gov.ua)

В результате аварии певец и 59-летний пассажир погибли на месте. Еще одна пассажирка, 67-летняя женщина - жена артиста, была госпитализирована с места происшествия. Сейчас она в реанимации и врачи борются за ее жизнь.

Богдан Сташкив (фото: facebook.com/stashkivbogdan)