Пісні Богдана Сташківа, які залишаться в пам'яті назавжди: "Золотава осінь" та інші

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам згадати найпопулярніші пісні Сташківа, які він лишив по собі.

Кращі пісні Богдана Сташківа

"Золотава осінь"

"Причарувала"

"Тільки ти"

"Я одинокий"

"Реквієм"

Хто такий Богдан Сташків

Богдан Сташків - відомий український естрадний співак і народний артист України.

Він народився 21 серпня 1957 року в селі Дички Івано-Франківської області, здобув освіту в Рівненському інституті культури, навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету.

Богдан Сташків (фото: discogs.com)

Богдан Михайлович активно працював у культурній сфері, очолюючи відділ культури Тисменицького району. При цьому завжди співав. Він виграв гран-прі Міжнародного конкурсу вокалістів у Нідерландах, з великим успіхом гастролював у країнах Європи, Канади та США, нагороджений значною кількістю державних нагород, зокрема орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Богдан Сташків (фото: discogs.com)

У 2001 році Сташків започаткував дитячий конкурс-фестиваль "Захід-ХХІ століття", став його директором та меценатом.

З того часу Богдан Михайлович активно займався науковою роботою в галузі мистецтва та культури, а також приділяв багато часу благодійності: допомагав у будівництві та реставрації храмів на Прикарпатті, у Тисмениці за власні кошти спорудив спортивні майданчики для дітей, молоді та ветеранів ЗСУ.

Богдан Сташків (фото: facebook.com/stashkivbogdan)

Регулярно збирав великі зали у всій країні, в тому числі - Національний палац "Україна". З 2014 року активно допомагав українському війську.

Богдан Сташків (фото: facebook.com/stashkivbogdan)

Як загинув Богдан Сташків

Аварія, в якій загинув Сташків, трапилася 7 жовтня 2024 року близько 14:10 на автодорозі Нижні Ворота - Воловець - Міжгір’я в Закарпатській області.

За попередніми даними поліції, 67-річний водій автомобіля BMW (мова йде про Богдана Михайловича) не вибрав безпечної швидкості руху, що призвело до втрати контролю над транспортним засобом. Авто виїхало на узбіччя і перекинулося на дах.

Наслідки ДТП (фото: zk.npu.gov.ua)

Внаслідок аварії співак та 59-річний пасажир загинули на місці. Ще одна пасажирка, 67-річна жінка - дружина артиста, була госпіталізована з місця події. Зараз вона у реанімації й лікарі борються за її життя.

Богдан Сташків (фото: facebook.com/stashkivbogdan)